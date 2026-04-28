Orquestra apresenta Bach em paróquia na Ceilândia com entrada solidária

A Orquestra Brasileira de Arte, Cultura e História (OBACH) finaliza a temporada de Páscoa. Após concertos no Plano Piloto e Sobradinho II, a última apresentação será neste domingo (3/5), às 16h, em Ceilândia Norte, na Paróquia da Ressurreição. Com uma experiência imersiva na música barroca, a OBACH busca ampliar o alcance da música de concerto e formar novas plateias.
Composta no século 18, a obra apresentada é Paixão segundo São Mateus, de Johann Sebastian Bach, que retrata os últimos momentos da vida de Cristo a partir do Evangelho de Mateus. Além da experiência sonora, a performance inclui figurinos e elementos cênicos que recriam o ambiente histórico da música barroca.
A orquestra é conduzida pelo maestro Rafael Abreu e conta com a participação das sopranos Janette Dornelas e Luciana Tavares; a contralto Andréia Maluaz; o tenor Jean Nardotto; e os barítonos Gustavo Freccio e Paulo Santos. Além da execução musical, durante a apresentação, Rafael Abreu também compartilha informações sobre a obra e os compositores.
A OBACH foi criada a partir de músicos ligados à Toccata Produções, com a proposta de resgatar a música erudita em sua forma original, por meio de performances historicamente orientadas.
Serviço
Temporada de Páscoa
Neste domingo (3/5), às 16h, na Paróquia da Ressurreição (Ceilândia Norte). Entrada solidária mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.