Exposição '(...) desde antes, até quanto?" é chance de visibilidade e inserção

Em cartaz a partir de hoje na Galeria A Pilastra, no Guará, a exposição "(...) desde antes, até quando?" reúne obras de 40 artistas agrupados sob um viés que tem como proposta viabilizar a inserção no mercado de arte e dar visibilidade a nomes distantes dos grandes centros. Com curadoria de Luísa Günther, a mostra também faz parte de um projeto que vai levar as obras para a Feira de Arte de Goiânia (Fargo).

"É uma exposição grande, seguindo essa lógica de dar oportunidade, visibilidade e inserção no circuito. Ela faz parte de uma ação que começou no ano passado, quando fiz a proposta para A Pilastra, e começou com a chamada pública para participar do grupo de pesquisa que tem esse processo de formação para inserção no sistema das artes".

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No total, 250 artistas atenderam à chamada e a curadora escolheu 45. Para costurar uma linha curatorial em meio a tantas obras diversas, Luísa investigou as questões importantes para cada artista e criou uma espécie de lista de pautas reivindicatórias. Nesse conjunto entraram temas como feminismo, capitalismo, direitos animais e movimentos decoloniais, aos quais a curadora acrescentou reflexões que guiam os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) de Organização das Nações Unidas (ONU).

"O gatilho foi o 13 de maio, dia da sanção da Lei Áurea", explica a curadora. "Não é mais comemorada pelo movimento negro, hoje eles trazem o 14 de maio, o dia mais longo da história até hoje. E uma coisa que sempre mobilizo é o pensamento em torno dos ODS da ONU, peguei isso como um segundo mote".

Há também alguns artistas convidados entre os participantes, caso de Antônio Obá, Suyan de Mattos, Tatiana Ferraz e Ginna Jorge. Um jogo de caça-palavras como representação visual da exposição ajuda a compreender a diversidade de temáticas presentes nas obras, assim como remete ao título da exposição".

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(...) desde antes, até quando?". "É uma sensação meio de esgotamento de estar sempre relembrando que são pautas necessárias, questões atuais, infelizmente ainda atuais, ainda são demandas. O caça-palavras fica nessa coisa de 'procure o seu direito'. E não são pautas setorizadas, são pautas que favorecem a sociedade como um todo", avisa a curadora,

Serviço

(...) desde antes até quando?

Curadoria: Luisa Gunther. Abertura hoje, às 16h, na Galeria A Pilastra (QE 40 rua 09 lote 08, Guará 2). Visitação até 22 de junho, de

quarta a sábado, das 14h às 19h. Entrada gratuita









