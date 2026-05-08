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Henrique e Juliano se pronunciam após queda de helicóptero pilotado pelo pai

Acidente chamou atenção nas redes, mas cantores garantiram que ninguém sofreu ferimentos graves

Henrique e Juliano se pronunciam após queda de helicóptero pilotado pelo pai - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Henrique e Juliano se pronunciam após queda de helicóptero pilotado pelo pai - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A dupla sertaneja Henrique e Juliano usou as redes sociais nesta sexta-feira (8/5) para tranquilizar os fãs após a repercussão envolvendo a queda de um helicóptero da família no Tocantins. O acidente chamou atenção nas redes, mas os cantores garantiram que ninguém sofreu ferimentos graves durante o incidente.

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Segundo os artistas, o pai deles, Edson Reis, era quem pilotava a aeronave no momento da queda. Em um vídeo publicado nos perfis oficiais da dupla, Henrique explicou que a situação terminou apenas com danos materiais. "Vocês devem ter visto as notícias sobre o incidente com o helicóptero. Mas está todo mundo bem. Meu pai, que estava no comando, é um piloto experiente. Não teve nenhum tipo de lesão grave, então foi só dano material, graças a Deus", afirmou Henrique.

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Juliano também comentou o caso e esclareceu que o helicóptero está registrado em seu nome, embora ele não estivesse presente na aeronave quando o acidente aconteceu. O helicóptero da família está no meu nome. "Eu não estava dentro, mas graças a Deus seu pai está bem, com saúde e tudo certo. Só material", disse.

Após o susto, os irmãos fizeram questão de agradecer pelas mensagens de carinho e preocupação enviadas pelos fãs desde que a notícia começou a circular. Obrigado pela preocupação de vocês. Que Deus abençoe vocês sempre, completaram.

A manifestação da dupla rapidamente repercutiu entre os admiradores nas redes sociais, que celebraram o fato de todos os ocupantes terem saído ilesos. O acidente mobilizou fãs de todo o país e gerou uma onda de mensagens desejando segurança e recuperação para a família dos sertanejos.

O texto Henrique e Juliano se pronunciam após queda de helicóptero pilotado pelo pai da dupla foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 08/05/2026 17:50
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