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Morre o guitarrista Luiz Carlini, lenda do rock nacional, aos 73 anos

Artista estava em turnê com o cantor Guilherme Arantes; causa da morte não foi divulgada

Luiz Carlini - (crédito: Reprodução/Instagram)
Luiz Carlini - (crédito: Reprodução/Instagram)

Morreu, na noite dessa quinta-feira (7/5), o guitarrista e produtor musical Luiz Carlini, aos 73 anos. Consagrado por arranjos instrumentais memoráveis em músicas como Ovelha Negra e Agora só falta você, de Rita Lee, o músico estava internado no Hospital Metropolitano da Lapa, em São Paulo.

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A morte foi confirmada nesta sexta-feira (8/5) por familiares no perfil oficial do músico. A despedida ocorre ainda hoje no Cemitério da Lapa. A causa da morte não foi divulgada. 

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O guitarrista estava em turnê com o show 50 Anos-Luz, do cantor Guilherme Arantes, quando precisou ser hospitalizado. Antes da confirmação do falecimentos, os companheiros de palco publicaram um vídeo em que desejavam melhorar para o instrumentista. 

Nas redes sociais, Arantes lamentou a morte do colega. “Minha carreira musical é tão profundamente marcada pela sua genialidade, sua sonoridade única, sua companhia em estúdio e no palco, que posso dizer que você é um pedaço gigantesco de mim”, escreveu.

A trajetória de Carlini na música é marcada pela ascensão de grandes nomes do rock nacional. O artista começou na década de 1950, como assistente de palco da banda Os Mutantes. Em 1973, ele fundou a banda Tutti Frutti. Além de Rita Lee e Guilherme Arantes, o guitarrista trabalhou ao lado de nomes como Erasmo Carlos, Titãs e Barão Vermelho.


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Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 08/05/2026 09:15
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