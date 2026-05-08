Morre o guitarrista Luiz Carlini, lenda do rock nacional, aos 73 anos

Morreu, na noite dessa quinta-feira (7/5), o guitarrista e produtor musical Luiz Carlini, aos 73 anos. Consagrado por arranjos instrumentais memoráveis em músicas como Ovelha Negra e Agora só falta você, de Rita Lee, o músico estava internado no Hospital Metropolitano da Lapa, em São Paulo.

A morte foi confirmada nesta sexta-feira (8/5) por familiares no perfil oficial do músico. A despedida ocorre ainda hoje no Cemitério da Lapa. A causa da morte não foi divulgada.

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O guitarrista estava em turnê com o show 50 Anos-Luz, do cantor Guilherme Arantes, quando precisou ser hospitalizado. Antes da confirmação do falecimentos, os companheiros de palco publicaram um vídeo em que desejavam melhorar para o instrumentista.

Nas redes sociais, Arantes lamentou a morte do colega. “Minha carreira musical é tão profundamente marcada pela sua genialidade, sua sonoridade única, sua companhia em estúdio e no palco, que posso dizer que você é um pedaço gigantesco de mim”, escreveu.

A trajetória de Carlini na música é marcada pela ascensão de grandes nomes do rock nacional. O artista começou na década de 1950, como assistente de palco da banda Os Mutantes. Em 1973, ele fundou a banda Tutti Frutti. Além de Rita Lee e Guilherme Arantes, o guitarrista trabalhou ao lado de nomes como Erasmo Carlos, Titãs e Barão Vermelho.



