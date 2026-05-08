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Música

CTJ Hall recebe show gratuito de Ghadyego Carraro nesta sexta-feira (8/5)

Pesquisador, compositor e contrabaixista Ghadyego Carraro lança o álbum 'Anhum', homenagem aos povos orginários da América

Ghadyego Carraro lança álbum 'Anhum' no CTJ Hall - (crédito: Divulgação)
Ghadyego Carraro lança álbum 'Anhum' no CTJ Hall - (crédito: Divulgação)

Nesta sexta-feira (8/5), às 19h, a unidade da Asa Sul da Casa Thomas Jefferson recebe o concerto Ghadyego Carraro Quartet — Anhum, lançamento do álbum Anhum, do pesquisador, compositor e contrabaixista Ghadyego Carraro. A entrada é gratuita. 

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Anhum apresenta narrativa sonora baseada em memória, identidade e território, misturando improvisação contemporânea com referências da música sul-americana para homenagear os povos originários da América. Durante a apresentação, Carraro mescla elementos da música de câmara e jazz contemporâneo, seguindo referências afro-ameríndias nos ritmos, variações regionais e estruturas harmônicas. O contrabaixo acústico e elétrico é o protagonista do concerto. 

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O disco tem ainda a participação de Foka (sax tenor e soprano), Daniel Baker (piano) e Di Steffano (bateria). Ghadyego Carraro é formado em Música pela Universidade de Passo Fundo e doutor em História, com ênfase na música sul-americana, pela Universidade Federal de Goiás. 

Serviço

Ghadyego Carraro Quartet - Anhum

Nesta sexta-feira (8/5), às 19h, no CTJ Hall (Casa Thomas Jefferson, 706/906 Sul). Entrada gratuita.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/05/2026 16:01 / atualizado em 08/05/2026 16:33
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