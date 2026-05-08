CTJ Hall recebe show gratuito de Ghadyego Carraro nesta sexta-feira (8/5)

Nesta sexta-feira (8/5), às 19h, a unidade da Asa Sul da Casa Thomas Jefferson recebe o concerto Ghadyego Carraro Quartet — Anhum, lançamento do álbum Anhum, do pesquisador, compositor e contrabaixista Ghadyego Carraro. A entrada é gratuita.

Leia também: Miss Copa do Mundo revela investidas ousadas de jogadores casados

Anhum apresenta narrativa sonora baseada em memória, identidade e território, misturando improvisação contemporânea com referências da música sul-americana para homenagear os povos originários da América. Durante a apresentação, Carraro mescla elementos da música de câmara e jazz contemporâneo, seguindo referências afro-ameríndias nos ritmos, variações regionais e estruturas harmônicas. O contrabaixo acústico e elétrico é o protagonista do concerto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Mãe de João Guilherme revela reação ao assistir cenas íntimas do filho

O disco tem ainda a participação de Foka (sax tenor e soprano), Daniel Baker (piano) e Di Steffano (bateria). Ghadyego Carraro é formado em Música pela Universidade de Passo Fundo e doutor em História, com ênfase na música sul-americana, pela Universidade Federal de Goiás.

Leia também: Isabela Garcia abre o jogo sobre retorno às novelas da Globo

Serviço

Ghadyego Carraro Quartet - Anhum

Nesta sexta-feira (8/5), às 19h, no CTJ Hall (Casa Thomas Jefferson, 706/906 Sul). Entrada gratuita.