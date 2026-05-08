CTJ Hall recebe show gratuito de Ghadyego Carraro nesta sexta-feira (8/5)

Nesta sexta-feira (8/5), às 19h, a unidade da Asa Sul da Casa Thomas Jefferson recebe o concerto Ghadyego Carraro Quartet — Anhum, lançamento do álbum Anhum, do pesquisador, compositor e contrabaixista Ghadyego Carraro. A entrada é gratuita.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Anhum apresenta narrativa sonora baseada em memória, identidade e território, misturando improvisação contemporânea com referências da música sul-americana para homenagear os povos originários da América. Durante a apresentação, Carraro mescla elementos da música de câmara e jazz contemporâneo, seguindo referências afro-ameríndias nos ritmos, variações regionais e estruturas harmônicas. O contrabaixo acústico e elétrico é o protagonista do concerto.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O disco tem ainda a participação de Foka (sax tenor e soprano), Daniel Baker (piano) e Di Steffano (bateria). Ghadyego Carraro é formado em Música pela Universidade de Passo Fundo e doutor em História, com ênfase na música sul-americana, pela Universidade Federal de Goiás.
Serviço
Ghadyego Carraro Quartet - Anhum
Nesta sexta-feira (8/5), às 19h, no CTJ Hall (Casa Thomas Jefferson, 706/906 Sul). Entrada gratuita.