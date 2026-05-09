Horóscopo: confira o que os astros revelam para este sábado (9/5)

O PARAÍSO IMPOSSÍVEL

Data estelar: Lua quarto minguante em Aquário.

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A alma humana que está perdida fica buscando um Paraíso impossível entre o céu e a terra, porque ninguém nasce neste planeta para passar férias, todos nascemos com um propósito bem definido, participar, dentro de nosso alcance, da colossal luta entre uma potência que pretende tomar tudo para si e outra, que funciona distribuindo graciosamente a Vida.

Não há Paraíso possível para nossa humanidade, porque essa luta lendária não é algo distante, se desenvolve no íntimo do coração e se abster de participar nela é, talvez, o único pecado de nossa humanidade.

A essa luta ingressamos com o coração sereno, cientes de que participamos de algo muito maior do que nosso alcance individual, e ao perceber essa dimensão sobrevém a paz que nunca conheceríamos tentando nos distanciar do campo de batalha subjetivo a que somos destinados.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Mesmo que suas atitudes pareçam egoístas aos olhos daquelas pessoas sempre atentas para criticar o desempenho alheio, ainda assim é preciso você ser firme para defender seus interesses. Ninguém mais o faria.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Essa vontade de descansar e ter paz há de ser adiada, porque no momento continuam surgindo novos assuntos que precisam ser atendidos da melhor maneira possível, tendo em vista os resultados que você pretende conquistar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Para que tudo se resolva da melhor maneira possível, não apenas para você, mas também para as pessoas com que você se relaciona, ainda será necessário você fazer alguns sacrifícios, sem que isso seja algo sofrido.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Quando a alma se sente ofendida pela mesquinharia que certas pessoas apresentam, é fácil cair na tentação de responder com a mesma moeda, mas é assim que todo mundo entra num labirinto do qual ninguém sai ganhando.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para você conhecer melhor as diversas pessoas com que se relaciona, seja no âmbito pessoal ou profissional, procure manter em segredo suas mais íntimas pretensões, e dizer coisas diferentes a cada uma delas. Melhor assim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quanto mais ousada for sua imaginação a respeito do futuro, maior será também a responsabilidade que recairá sobre suas costas em relação às tarefas necessárias, mas também para encontrar os parceiros certos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

No meio de todos os riscos que evocam temores em sua alma há também a sensação de que, apesar de tudo, as coisas irão dar certo. Procure se agarrar a essa certeza inefável e confiar no mistério da vida.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O ser humano surpreende e nem sempre isso acontece de uma forma negativa, há surpresas positivas também, que podem ser raras, mas acontecem. Procure observar com imparcialidade as pessoas com que você se relaciona.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Neste momento o cenário se complica, mas isso não há de servir de justificativa para perder o bom humor, porque aí sua alma não teria domínio da situação e o mau humor se converteria em irritação muito rapidamente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Siga em frente com seus planos, mas se esses não incluírem benefícios para as pessoas com que você se relaciona, tenha certeza de que não serão bem-sucedidos. O sucesso real é o benefício de todos os envolvidos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ter tudo em ordem significa você estar no domínio da situação, com as tarefas necessárias em andamento e sem grandes interrupções. Ninguém nunca saberá o quanto a alma fica serena ao ver que tudo está em ordem.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os sacrifícios não precisam ser sofridos, porque adquirem significado em relação ao que sua alma pretende conquistar, e são, por isso, necessários. Por que deveríamos sofrer pelo suprimento das necessidades?