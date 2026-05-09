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PAPAI DE FAMÍLIA

Neymar fecha circo para família e dança durante apresentação

Em registros publicados nas redes sociais, é possível ver a chegada da família de Neymar ao circo, assim como a presença de Willian Arão, companheiro de Santos

Neymar com a família em circo - (crédito: AGNews / Purepeople)
Neymar com a família em circo - (crédito: AGNews / Purepeople)

Neymar aproveitou a noite de sexta-feira (8/5) para um programa em família. O atacante do Santos reservou uma sessão de circo e acompanhou o espetáculo ao lado de Bruna Biancardi e das filhas, Mavie e Mel.

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Em registros publicados nas redes sociais, é possível ver a chegada da família de Neymar ao circo, assim como a presença de Willian Arão, companheiro do atacante no Santos.

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Nas primeiras fileiras, o camisa 10 apareceu com a filha mais velha no colo. Em um dos momentos da apresentação, ele também foi chamado ao palco e participou da atração.

A presença do jogador atraiu torcedores nos arredores do circo, localizado em Santos. Na saída, Neymar ainda parou para posar para fotos com fãs.

O momento de descontração acontece duas semanas antes da convocação final para a Copa do Mundo. Neymar também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de um ano, filha de Amanda Kimberlly.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 09/05/2026 17:41
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