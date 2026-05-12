Projeto Cavaquinho Caipira apresenta clássicos da viola na Estrutural

Projeto que une edição música caipira e cavaquinho chega à segunda edição - (crédito: Divulgação)

A Orquestra de Cavaquinhos de Brasília adotou, há cinco anos, a música caipira. O experimento que une diferentes universos musicais chega, nesta quarta-feira (13/5), ao Centro Educacional 01 da Estrutural, com sessões às 11h e às 13h30. Levar a poética interiorana para escolas públicas, projetos sociais e espaços abertos é o principal objetivo da iniciativa, segundo o maestro Dudu Oliveira.

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Segundo ele, a inovação do projeto é facilitada porque o cavaquinho tem a mesma afinação que a viola caipira. “É esse tipo de sonoridade, de estética que a gente quer resgatar e estamos trazendo de volta.” A orquestra reúne 10 cavaquinhos, que, mesmo com a diferença no número de cordas, em relação à viola caipira, tem afinação igual.

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“A cena musical de Brasília explora a transversalidade da música popular. A nossa ideia é preservar a identidade caipira, todo o ruralismo, toda a cultura. A gente quer resgatar e trazer isso para as novas gerações. É um trabalho de formação de plateia, que reúne também alguns artistas super legais da cidade”, explica o maestro.

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Esta é a segunda edição do projeto Cavaquinho Caipira, realizado pela Âmbar Produções com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Serviço

Cavaquinho Caipira, nesta quarta-feira (13/5), no Centro Educacional 01, com sessões às 11h e às 13h30. Entrada franca.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel