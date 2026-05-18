Brasília recebe Exame de Proficiência em Sushi ligado ao governo do Japão

Pela primeira vez, Brasília será sede do Exame de Proficiência em Sushi. Em dois dias de curso, os profissionais vão passar por testes para medir o domínio das técnicas culinárias japonesas. Os aprovados receberão certificado do governo japonês, com reconhecimento internacional.

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Os três critérios avaliados são Segurança Alimentar e Higiene, que mede conhecimento técnico sobre manipulação de insumos conforme as normas japonesas; Técnicas de Corte e Preparo, a precisão no manejo de facas tradicionais e o preparo correto do shari (arroz) e pescados; e Cultura e Tradição, o respeito aos fundamentos da culinária clássica japonesa.

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Para o chef Moisés Pacífico, coordenador da iniciativa, o curso vai possibilitar frescor ao cenário gastronômico da cidade. “É um momento de divisão de águas. Quem aproveitar a oportunidade vai ser como se tivesse largado na frente”, comenta. “Sushi é uma coisa delicada, artística e precisa de arte. Precisa de ter respeito a cada ingrediente”, ressalta o chef.

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Na opinião de Pacífico, o japonês é especialista em fundir culturas, mas com respeito à base. “Posso criar um sushi comercial, um sushi brasileiro, abrasileirado, desde que eu tenha os fundamentos”, diz. Para ele, é fundamental que essa culinária desperte interesse em diferentes lugares. “A cultura japonesa necessita de profissionais com amor e paixão pelo próprio trabalho.”

O exame é voltado para chefs, sushimen e estabelecimentos que buscam certificação. As vagas são limitadas. Para detalhes sobre o cronograma, requisitos técnicos e local das provas, os interessados devem entrar em contato com a coordenação.





Serviço:



Inscrições para o Exame de Proficiência em Sushi. Contatos: Chef Moisés Pacífico Telefone: (61) 99927-9553 e Chef Marco Aurélio Telefone: (64) 99253-6275