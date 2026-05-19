Janaína Figueiredo lança livro sobre Venezuela nesta quarta-feira (20/5)

A jornalista Janaína Figueiredo foi à Venezuela pela primeira vez na ocasião da tentativa de golpe no então presidente Hugo Chávez, em abril de 2002. O evento foi seguido por outras 11 viagens ao país, para a cobertura de alguns dos eventos mais relevantes da política venezuelana, como o referendo sobre a continuidade de Chávez no poder, em 2004; a primeira eleição de Nicolás Maduro, em 2013; as ondas de repressão às manifestações populares de 2017; o fenômeno Juan Guaidó, ex-líder da oposição venezuelana, em 2019; e as últimas eleições que consolidaram a continuidade de Maduro no poder, em 2024.

Agora, Janaína reúne os mais de 20 anos de experiência na cobertura da política venezuelana no livro ¿Qué pasa, Venezuela?, que será lançado nesta quarta-feira (20/5), às 19h, na Livraria da Vila, no Brasília Shopping. "Eu falo sobre que vi em cada uma dessas viagens e vou, ao mesmo tempo, mostrando como vai se deteriorando a situação em termos sociais e políticos, o desgaste da democracia e o final do regime autoritário, que reprime, tortura e viola direitos humanos", explica a autora.

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No livro, Janaína traz capítulos sobre a história venezuelana e a relação entre o país e o Brasil, dados, como de produção de petróleo, acordos que a Venezuela firmou com outros países e as impressões do que observou no país a partir de um olhar jornalístico. "Decidi contar do ângulo de uma jornalista, como senti medo, sempre muito presente, como fui me relacionando com fontes políticas e econômicas fazendo amizades", diz.

O objetivo foi apresentar a Venezuela ao público brasileiro. "O brasileiro conhece pouco do país. Espero que o leitor possa ter uma noção mais profunda e ampla do que foi e é o chavismo, as pobrezas, riquezas e mazelas de um país que, junto com a Argentina, são os dois países que os brasileiros mais se interessam, por diferentes motivos", afirma.

A relação entre Brasil e Venezuela também é destacada por Janaína, principalmente o período de seis anos, a partir do governo Temer, sem um representante brasileiro em Caracas. "Cria um afastamento e dá espaço para outros países, como China, Rússia e Irã. O Brasil perde muita influência depois dos anos dourados do Chávez com Lula", explica. "Com a reeleição do Lula, é decidida a retomada da relação, o Brasil volta a mandar uma embaixadora e tenta recuperar o tempo perdido, mas foi claramente uma tentativa fracassada de se reaproximar e promover uma transição democrática."

Durante o processo de conclusão do livro, Janaína foi surpreendida com a captura de Nicolás Maduro em janeiro deste ano, que resultou no capítulo final do projeto. Passados quatro meses com um novo governo, a jornalista avalia que o regime segue no poder. "Foi feita uma limpeza do madurismo pelo chavismo que está no poder, pelos irmãos Rodríguez. Trago no livro que houve sondagens a ambos e está claro que eles colaborariam para sobreviver, eles foram pragmáticos. E eu acho que hoje temos um chavismo que tenta se tornar uma alternativa política para enfrentar, sem a menor pressa, uma eleição que não será esse ano", define.

Serviço

¿Qué pasa, Venezuela?

Lançamento nesta quarta-feira (20/5), às 19h, na Livraria da Vila (Brasília Shopping - SCN Quadra 05).

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco