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Virginia Fonseca beija macaco durante passeio em Dubai e atitude gera polêmica

A influenciadora compartilhou registros de um passeio a um zoológico e acabou gerando repercussão ao aparecer beijando um macaco

Virginia Fonseca beija macaco durante passeio em Dubai e atitude gera polêmica - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Virginia Fonseca beija macaco durante passeio em Dubai e atitude gera polêmica - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Em meio à viagem luxuosa por Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Virginia Fonseca voltou a chamar atenção dos seguidores nesta terça-feira (19/5), mas desta vez por um momento inusitado envolvendo um animal. A influenciadora compartilhou registros de um passeio a um zoológico e acabou gerando repercussão ao aparecer beijando um macaco.

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Nos vídeos publicados nos stories do Instagram, Virginia mostrou parte da visita ao local, exibindo diferentes espécies, como girafas e macacos. Em determinado momento, um dos animais, vestido com um pequeno uniforme de basquete, apareceu no colo de uma mulher que incentivou a aproximação da empresária com a frase: Kisses, kisses (beijos, beijos).

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Foi então que Virginia decidiu interagir com o macaco e deu um beijo no animal, reagindo de forma bem-humorada logo depois. Que pegada foi essa?, brincou ela, surpresa com a reação do bichinho durante a interação.

Confira:

A cena rapidamente ultrapassou os stories da influenciadora e passou a circular nas redes sociais, onde dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas encararam o momento com humor e ironia, outros demonstraram estranhamento e fizeram críticas à atitude da empresária. Comentários questionando a situação e memes sobre o episódio começaram a se espalhar pouco depois da publicação.

A repercussão acontece dias após Virginia já ter movimentado a web durante a viagem internacional, ao exibir a compra de um relógio de luxo avaliado em cerca de R$ 2 milhões, além de seguir no centro dos comentários sobre sua vida pessoal após o recente término com Vini Jr.

O texto VÍDEO: Virginia Fonseca beija macaco durante passeio em Dubai e atitude gera polêmica foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 19/05/2026 14:35
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