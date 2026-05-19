Virginia Fonseca beija macaco durante passeio em Dubai e atitude gera polêmica - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Em meio à viagem luxuosa por Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Virginia Fonseca voltou a chamar atenção dos seguidores nesta terça-feira (19/5), mas desta vez por um momento inusitado envolvendo um animal. A influenciadora compartilhou registros de um passeio a um zoológico e acabou gerando repercussão ao aparecer beijando um macaco.

Nos vídeos publicados nos stories do Instagram, Virginia mostrou parte da visita ao local, exibindo diferentes espécies, como girafas e macacos. Em determinado momento, um dos animais, vestido com um pequeno uniforme de basquete, apareceu no colo de uma mulher que incentivou a aproximação da empresária com a frase: Kisses, kisses (beijos, beijos).

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Foi então que Virginia decidiu interagir com o macaco e deu um beijo no animal, reagindo de forma bem-humorada logo depois. Que pegada foi essa?, brincou ela, surpresa com a reação do bichinho durante a interação.

Confira:

Virgínia posta vídeo beijando macaco em zoológico de Dubai: “Que pegada foi essaaaa”. pic.twitter.com/SZTTYpWLde — QG do POP (@QGdoPOP) May 19, 2026

A cena rapidamente ultrapassou os stories da influenciadora e passou a circular nas redes sociais, onde dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas encararam o momento com humor e ironia, outros demonstraram estranhamento e fizeram críticas à atitude da empresária. Comentários questionando a situação e memes sobre o episódio começaram a se espalhar pouco depois da publicação.

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A repercussão acontece dias após Virginia já ter movimentado a web durante a viagem internacional, ao exibir a compra de um relógio de luxo avaliado em cerca de R$ 2 milhões, além de seguir no centro dos comentários sobre sua vida pessoal após o recente término com Vini Jr.

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