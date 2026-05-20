António Zambujo faz apresentação única em Brasília quinta-feira (21/5)

Com a pandemia, o cantor português António Zambujo passou a refletir sobre como passávamos e gastávamos o tempo. A partir disso, teve a ideia de compor uma música sobre aquilo que era verdadeiramente importante para ele: daí, surgiu Pequenos prazeres, com Maria do Rosário Pedreira. Depois, passou a trabalhar com outras ideias, uma delas sendo cantar Oração ao tempo, composição original de Caetano Veloso de 1979.

A partir dessas faixas montou o álbum Oração ao tempo, lançado em março deste ano. Para comemorar o novo projeto, António Zambujo iniciou uma turnê de mesmo nome, com shows em 11 cidades brasileiras. Nesta quinta-feira (21/5), às 21h, chega a Brasília para apresentação única, no Ulysses Centro de Convenções. Os ingressos custam a partir de R$100 e estão à venda no site Bilheteria Digital.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No total, o álbum é composto por 15 músicas, entre faixas inéditas, parcerias recorrentes e releituras. Além de Caetano Veloso, em colaboração para a faixa-título do projeto, e Maria do Rosário Pedreira, participam do álbum João Monge, Pedro da Silva Martins, Carolina Deslandes, Mimi Froes, Rita Dias e Diogo Zambujo.

Leia também: Bad Bunny relembra passagem pelo Brasil e surpreende com recado aos fãs

O repertório inclui todas as canções do álbum, outras de projetos anteriores e músicas que nunca foram gravadas, mas que, para Zambujo, fazem sentido com a temática. Em Brasília, o cantor traz Márcio Faraco como convidado especial. "Um amigo, um compositor de já há muitos anos e que eu admiro bastante e que vai estar em Brasília, então chamei ele para cantar", diz o artista. "Ele é autor de Mestre dos batuques, que é uma das músicas do disco, e vamos cantar essa e uma outra música que eu já gravei dele há uns anos."

Diogo, filho de António, faz também o show de abertura no Ulysses. Para Zambujo, a parceria musical com o rebento permite acompanhar de perto o crescimento de Diogo como artista. "É uma coisa meio misturada, porque é uma visão de pai e, ao mesmo tempo, de parceiro musical. É bom sentir que ele está no caminho que eu acho que é o certo", reflete.

Leia também: Ana Paula Renault dá forte depoimento em Quem Ama Cuida e exalta as mulheres

Serviço

Oração ao tempo

Nesta quinta-feira (21/5), às 21h, no Ulysses Centro de Convenções. Ingressos: R$100 (meia), à venda no site Bilheteria Digital.





*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco