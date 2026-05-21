Segunda parte de 'Cem anos de solidão' ganha data de estreia e teaser

Segunda parte de 'Cem anos de solidão' chega à Netflix em agosto - (crédito: Mauricio González A - @MauroGon)

A Netflix anunciou, nesta quarta-feira (20/5), a data de estreia e o teaser da segunda parte da série Cem anos de solidão. Os primeiros sete episódios chegam ao serviço de streaming em 5 de agosto; o capítulo final será divulgado no dia 26 do mesmo mês.

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A primeira parte de Cem anos de solidão apresentou o início de Macondo, ainda baseada na utopia e inocência, que passaram a ruir quando o Coronel Aureliano Buendía, preso no ciclo de guerras, decidiu atacá-la. Abrangendo os últimos cinquenta anos, a segunda parte aborda mais profundamente as novas gerações da família Buendía e na transformação da cidade, quando o progresso é substituído pela decadência.

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Baseada no livro homônimo de Gabriel García Márquez, Cem anos de solidão foi filmada inteiramente na Colômbia e dirigida por Laura Mora e Carlos Moreno. Para a segunda parte, Marleyda Soto e Claudio Cataño voltam aos papéis de Úrsula Iguarán e Coronel Aureliano Buendía e Ángela Cano, Emmanuel Restrepo, Estefanía Piñeres, María Adelaida Puerta, Emiliano Pernía, Juanita Molina, Laura Taylor, Obeida Benavides, Julián Román e Carla Baratta completam o elenco.