Banda Dire Straits leva cinco décadas de música ao Centro de Convenções

A banda Dire Straits, responsável por hits do rock, aterrissa em Brasília nesta quinta-feira (21/5), com reunião de músicos que marcaram a história do grupo em diferentes fases. "Somos a trilha sonora da vida de muitas pessoas", diz o tecladista Alan Clarke. A turnê internacional For You South America Tour 2026 ocupa o palco do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, às 21h.

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Condensar trajetória de quase cinco décadas em uma apresentação, conta Clarke, não foi tarefa fácil. Ainda mais pela diversidade do que a banda inglesa produziu. Jazz, folk e country são algumas das marcas presentes na identidade sonora da qual o show tenta se aproximar. "Bandas tributo tocam como os discos. Nós somos a coisa real, tocamos a música exatamente como o Dire Straits tocaria hoje. Carregamos essa tocha", comenta o tecladista.

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No repertório, estão clássicos como Money for Nothing, So Far Away, Sultans of Swing, Walk of Life e Romeo and Juliet. Para exemplificar a proposta do show, Clarke cita essa última. "Ouça como Romeo and Juliet evoluiu ao longo do tempo. Ela ainda está evoluindo. Eu permito que a música se desenvolva exatamente como acontecia quando o Dire Straits existia", argumenta.





A formação atual, além de Clarke, tem Phil Palmer (guitarra), Mel Collins (saxofone), Marco Caviglia (voz e guitarra), Danny Cummings (percussão e voz), Primiano Dibiase (teclados), Steve Walters (baixo) e Alex Polifrone (bateria). "É um grande prazer para mim. Somos homens maduros com mentes maduras, esses caras são meus irmãos", afirma Clarke.

Para Clarke, a música do Dire Straits "está gravada na pedra, no próprio tecido do mundo", diz. "É a trilha sonora da vida de muitas pessoas e permanecerá por tanto tempo quanto a própria civilização. O que, pelo caminho que as coisas estão tomando, pode não ser para sempre", opina. A disposição para manter esse projeto internacional vem da recepção do público, segundo o tecladista. "Amamos estar aqui", completa.

Serviço

For You South America Tour 2026 — Dire Straits Legacy

Nesta quinta-feira (20/5), às 21h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ingressos: a partir de R$ 345, na Blue Ticket

*Estagiário sob supervisão de Severino Francisco



