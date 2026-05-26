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Geraldo Azevedo se despede da turnê Oitentação em show no Centro de Convenções

Show com participação especial de Chico César reúne clássicos da MPB em uma despedida da celebração de 80 anos do artista

Geraldo Azevedo em
Geraldo Azevedo em "Oitentação" - (crédito: Divulgação/Américo Nunes)

Conhecido por sucessos como Dia branco, Dona da minha cabeça, Táxi Lunar e outras grandes canções, o cantor e compositor Geraldo Azevedo desembarca em Brasília com a turnê Oitentação no dia 3 de junho, às 21h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. 

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O espetáculo é, ainda, a celebração dos 80 anos do artista, mas em forma de despedida. Em 2025, a turnê passou pelo Brasil em comemoração ao aniversário de oito décadas do cantor. Este ano já passou por João Pessoa, Porto Alegre e está a caminho do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Salvador. A apresentação passa como uma última oportunidade de viver, ao vivo, o espetáculo que celebrou os 80 anos de um dos maiores nomes da música brasileira. 

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O repertório é especial e nostálgico, com clássicos como Caravana, Bicho de 7 Cabeças, Dia branco e outras músicas que marcam a força e identidade da MPB nordestina. Para completar o show, Chico César desembarca em Brasília como participação especial de Oitentação. A presença do artista reforça o caráter especial da noite, ao reunir no mesmo palco dois grandes representantes da música brasileira contemporânea.

Os ingressos já estão disponíveis no site da  Bilheteria Digital, com valores a partir de R$69. Clientes Cartões Caixa contam com condições especiais de desconto durante a pré-venda.


Serviço

Geraldo Azevedo – Turnê Oitentação

Dia 3 de junho, às 21h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ingressos: a partir de R$ 69, no site da Bilheteria Digital.

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Por Maria Alves
postado em 26/05/2026 17:42
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