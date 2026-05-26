Geraldo Azevedo se despede da turnê Oitentação em show no Centro de Convenções

Conhecido por sucessos como Dia branco, Dona da minha cabeça, Táxi Lunar e outras grandes canções, o cantor e compositor Geraldo Azevedo desembarca em Brasília com a turnê Oitentação no dia 3 de junho, às 21h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

O espetáculo é, ainda, a celebração dos 80 anos do artista, mas em forma de despedida. Em 2025, a turnê passou pelo Brasil em comemoração ao aniversário de oito décadas do cantor. Este ano já passou por João Pessoa, Porto Alegre e está a caminho do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Salvador. A apresentação passa como uma última oportunidade de viver, ao vivo, o espetáculo que celebrou os 80 anos de um dos maiores nomes da música brasileira.

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O repertório é especial e nostálgico, com clássicos como Caravana, Bicho de 7 Cabeças, Dia branco e outras músicas que marcam a força e identidade da MPB nordestina. Para completar o show, Chico César desembarca em Brasília como participação especial de Oitentação. A presença do artista reforça o caráter especial da noite, ao reunir no mesmo palco dois grandes representantes da música brasileira contemporânea.

Os ingressos já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital, com valores a partir de R$69. Clientes Cartões Caixa contam com condições especiais de desconto durante a pré-venda.





Serviço

Geraldo Azevedo – Turnê Oitentação

Dia 3 de junho, às 21h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ingressos: a partir de R$ 69, no site da Bilheteria Digital.