Oswaldo Montenegro traz 'A dança dos signos' em única noite em Brasília

Oswaldo Montenegro lançou o musical A dança dos signos pela primeira vez em 1983; com 12 músicas autorais, o projeto se tornou um dos mais marcantes da carreira do cantor. Em setembro do ano passado, o artista anunciou a regravação de todas as canções e uma nova turnê do projeto para comemorar os 70 anos de vida. "Hoje, estamos em outra época, temos outros recursos técnicos, somos outros seres humanos, se assim posso dizer, com outras exigências", diz Madalena Salles, flautista e parceira de longa data de Montenegro.

Hoje, Oswaldo vem a Brasília para uma apresentação única de A dança dos signos, às 21h30, no Ulysses Centro de Convenções. Os ingressos custam a partir de R$90 e estão à venda no site Bilheteria Digital.

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Durante a apresentação, o artista percorre os signos da astrologia em roteiro que varia entre canções e conversas com o público, trazendo referências a sucessos da carreira, como Bandolins e Lua e flor, e artistas como Elton John, John Lennon e Chico Buarque, citando personalidades de cada signo. "Oswaldo gosta de símbolos. E nada que proporcione mais possibilidades de lidar com símbolos, com arquétipos, do que a astrologia", diz Madalena.

A astrologia serve de base para abordar outros temas, como paz, resiliência e convivência apesar das diferenças. "O show fala muito mais do que apenas astrologia. Mas, claro, as pessoas se identificarão ao ver seu signo ser abordado, ou o signo de seu companheiro, seu amigo, seus pais, seu filho", afirma. "Eu considero que esse show trata de coisas urgentes, considerando o momento que vivemos atualmente em todo planeta. Porque ele fala de paz, de esperança, de amor, de tolerância."

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A nova montagem de A dança dos signos faz uso da tecnologia para montar o cenário. "Somos três músicos acompanhando Oswaldo no palco — além de mim, Janaína Salles, no cello, e Alexandre Meu Rei, no baixo e guitarra —, e toda a coreografia, todas as cenas que poderiam ser teatrais, acontecem num telão de led, com convidados especiais, doze bailarinos (um para cada signo)", diz Madalena.

A narrativa é contada a partir da mistura de diferentes formas de arte, o que, para Madalena, é uma das maiores características de Oswaldo Montenegro como artista. "Ele sempre gostou da mistura das artes. Em qualquer espetáculo dele, assim como em qualquer de seus shows, pode-se perceber o quanto ele usa a poesia, a palavra, o cinema, as histórias que ele conta de forma tão magistral e que o público não só adora, como aguarda por elas, a música, como trampolim para profundas reflexões", explica. "E entre os signos, há textos muito ricos e há também diálogos com atores convidados que aparecem no telão e com os quais contracenamos".

A dança dos signos

Hoje, às 21h30, no Ulysses Centro de Convenções. Ingressos: R$90 (meia), no site Bilheteria Digital.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco