Cia. de Comédia G7 encerra apresentação de peça infantil neste sábado

Com Brasília como pano de fundo, a peça infantil As aventuras de Nina e a Cidade Avião conduz o público por uma fábula a respeito da amizade. O espetáculo da Cia. de Comédia G7 chega à última sessão neste sábado (30/5), às 15h, no Teatro La Salle. “A Cidade Avião é o lugar onde as pessoas convivem, mas é uma metáfora, um espaço criativo ilimitado para a nossa imaginação”, diz o ator e diretor Rodolfo Cordón.

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A peça conta a história de Nina, uma menina que vem morar na capital e se apaixona pela fauna e flora. No cenário, estão os ipês e também prédios e monumentos arquitetônicos da cidade. Amizade, amor, família, adaptação a mudanças, resiliência, confiança, educação, respeito aos animais são alguns temas que atravessam o espetáculo, sempre regado pelo bom humor, segundo Cordón.

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“Pode-se dizer que é uma fábula sobre o poder da solidariedade, principalmente quando as crianças mudam de casa, de escola ou de qualquer ambiente com o qual estejam familiarizadas.” A trilha sonora feita por Cordón acrescenta elementos à atmosfera da peça, com músicas do reggae, paródias da banda Queen, e autorais. O que Nina aprende na peça fica de lição ao público, como “o poder da amizade, do diálogo e de ouvir os pais”, completa Cordón.

A peça faz parte da temporada de comemoração aos 25 anos da companhia brasiliense. O grupo segue em cartaz com o novo espetáculo, Guia prático para a vida adulta. Em agosto, Como passar em concurso público, sucesso do G7, volta à programação. Em outubro, a saga de Nina tem continuidade com Oceano Mágico. “Estamos apenas começando as comemorações e ainda vai dar muito o que falar”, projeta Cordón.

Serviço:

As aventuras de Nina e a Cidade Avião (Cia. de Comédia G7), neste sábado (30/5), às 15h, Teatro La Salle (906 Sul). Ingressos: R$ 60 e R$ 30 (meia-entrada).

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel