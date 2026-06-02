As Caixeiras tealizam oficina gratuita de Teatro Lambe-lambe

As Caixeiras Cia. de Bonecas criam oficinas para interessados em teatro de animação - (crédito: Rubens Tamashiro)

Ao contrário de um espetáculo coletivo e de grande impacto visual, a proposta do Teatro Lambe-lambe é ser íntima, sensível e poética. Com uma linguagem que preza pela simplicidade, as apresentações são curtas e feitas para um único espectador por vez, dentro das caixas-cenário. Promovida pelo grupo As Caixeiras Cia. de Bonecas, a oficina teve início nesta segunda-feira (1°/6) e segue até dia 12 de junho, na Casa Aerada Varjão. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo perfil do Instagram @as_caixeirasciadebonecas.

A oficina terá o limite de 15 alunos por aula e será conduzida pelas artistas Amara Hurtado e Jirlene Pascoal, ambas parte da Caixeiras Cia. de Bonecas. A residência artística vai trabalhar tanto a dramaturgia e a encenação quanto a construção das caixas-cenários, além da parte de iluminação e sonorização. A iniciativa é uma oportunidade para jovens, artistas, educadores e qualquer pessoa interessada em processos criativos e teatro de animação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais: Sociedade de Psicanálise de Brasília exibe filme sobre Freud neste sábado

Desde 2007, As Caixeiras Cia. de Bonecas atua como um grupo teatral especializado no teatro de animação, em especial o Teatro Lambe-lambe. Entre os feitos do grupo está a publicação do livro Teatro Lambe-Lambe: uma parição brasileira. Escrita em parceria com Denise Di Santos e Sergio Maggio, a obra reúne memórias, vivências e reflexões sobre o Teatro Lambe-lambe.





Serviço

Oficina de Teatro Lambe-lambe

Por Caixeiras Cia. de Bonecas. Nos dias 1°, 5, 8 e 12 de junho, das 19h às 22h, na Casa Aerada Varjão (Q1, Conj. B, Casa 06). Inscrições gratuitas pelo formulário, sujeitas ao limite de vagas.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel