Lázaro Ramos faz desabafo sobre autores negros: "Merecem mais"

Lázaro Ramos ressaltou que Elísio Lopes Jr é o primeiro autor negro de novelas da Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Lázaro Ramos, que está no ar na novela A Nobreza do Amor, refletiu o sucesso alcançado pelo seu personagem na trama das seis da Globo, em que interpreta o vilão Jendal.

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Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o multiartista apontou a questão da representatividade ao qual considera importantíssima entre autores negros, e citou Elísio Lopes Jr., um dos autores da história, escrita em parceria com Duca Rachid e Júlio Fischer.

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Lázaro Ramos ressaltou que o amigo é o primeiro autor negro de novelas da Globo, e atualmente segue sendo o único. O artista reconhece que o cenário já foi muito pior, mas concorda que ainda são poucos autores negros têm a oportunidade de contar as histórias que são levadas ao ar.

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A gente tá vivendo um momento de crescimento, mas ainda lamentamos notícias como O primeiro autor negro porque sabemos que temos talentos que podem fazer mais", disse Lázaro. "A gente tem vários colaboradores [pretos] que merecem virar autores principais. Mas, pela resposta do público, sabemos que esse movimento [de representatividade] não tem como voltar atrás, porque está dando resultado e é isso que as empresas querem", afirmou ele.