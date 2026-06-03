Maria Félix Fontele lança livro de ficção especulativa nesta quarta

Uma visão crítica e desencantada sobre as mazelas da sociedade serve de ponto de partida para as reflexões sociais presentes nas narrativas de Maria Félix Fontele. Seguindo essa premissa, a autora reúne 14 histórias em novo livro Labirintos do caos. A obra traz contos futuristas que exploram os limites entre o natural e o artificial e convidam a uma reflexão sobre os dilemas humanos diante de um futuro incerto. O evento de lançamento será nesta quarta-feira (10/6), a partir das 18h30, no Caferante (203 Sul).

Labirintos do caos é um livro de ficção especulativa que traz personagens comuns em contextos futuristas estranhos e caóticos, mas próximos ao cotidiano. A obra, que começou a ser escrita durante a pandemia, reflete também sobre as novas formas de afeto e convivência em uma sociedade cada vez mais tecnológica e mediada pelas inteligências artificiais.

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Maria Félix Fontele é jornalista, escritora e sócia-fundadora da Fontele Studios, empresa cultural que trabalha com audiovisual e literatura. Autora dos livros Versos que habitam e O barulho, o silêncio e a solidão de Deus, Fontele lança agora Labirintos do caos pela Mondru Editora. O livro físico pode ser adquirido pela Fontele Studios no valor de R$50.

Serviço

Labirintos do caos

De Maria Félix Fontele. Nesta quarta-feira (10/6), a partir das 18h30, no Caferante (203 Sul). Entrada gratuita.