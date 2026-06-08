Na novela das 9 e na série "Brasil 70", Gui Ferraz é craque e dá um show de bola

Como quem chega ao horário nobre da televisão brasileira sem perder a serenidade de quem construiu a carreira passo a passo, o ator Gui Ferraz vive um dos momentos mais importantes de sua trajetória artística. Aos 35 anos, o carioca concilia simultaneamente dois projetos de grande visibilidade: a novela Quem ama cuida, da Globo, e a série Brasil 70: A saga do tri, da Netflix, na qual interpreta o lendário Jairzinho, herói da conquista da Copa do Mundo de 1970.

Formado em artes dramáticas e com estudos em direção cinematográfica pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro, Gui construiu uma carreira sólida transitando entre televisão, cinema e teatro. Na televisão, participou de produções como Malhação, Rock story e Éramos seis. No cinema, ganhou destaque em filmes como Marighella e Macabro, enquanto nos palcos acumulou experiências em montagens como Gota d' água, Caravana, Fazendo história e Os insones. Agora, vê sua trajetória alcançar um novo patamar.

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Em Quem ama cuida, Gui interpreta Tiago Brandão, sobrinho de Arthur Brandão, personagem vivido por Antônio Fagundes. Integrar um núcleo liderado por um dos maiores nomes da dramaturgia nacional é algo que o ator encara com gratidão. "É uma honra e um reconhecimento gigantesco. Poder contar essa história me possibilita um aprendizado constante", afirma ele, que contracena, ainda, apenas no núcleo familiar, com figuras como Letícia Colin, Isabel Teixeira, Belize Pombal, Alexandre Borges, Flávia Alessandra, Ágata Moreira e Tatá Werneck.

A estreia em uma novela das nove representa um marco em sua carreira, especialmente porque o personagem, Tiago Brandão, se torna herdeiro e sucessor do tio assassinado nos negócios — além de figurar como um dos principais suspeitos do crime. Mas Gui garante que a adaptação ao ritmo intenso da televisão tem sido natural. "Está sendo bem prazeroso. Fazer tevê é uma dinâmica que eu amo", resume ele, que, na trama, deverá formar um triângulo amoroso com Nanda Marques e Chay Suede.

Gui Ferraz, ator (foto: Jorge Bispo)

Furacão da Copa

Se na Globo ele vive um personagem contemporâneo, na Netflix o desafio é bem diferente. Em Brasil 70: A saga do tri, o ator dá vida a Jairzinho, eternizado como o "Furacão da Copa", único jogador brasileiro a marcar gols em todas as partidas de uma mesma edição do Mundial. A responsabilidade de interpretar um ídolo nacional exigiu uma preparação física e emocional intensa. "Foi intenso e especial. Primeiro porque ele era um dos mais fortes e explosivos do elenco. Com uma qualidade de finalização absurda. E junto disso tudo, o desafio de substituir um dos maiores jogadores do mundo: Garrincha. O peso de assumir a camisa 7", destaca.

Ao Correio, Gui revelou que mergulhou profundamente na mentalidade do ex-jogador, estudando a confiança e a resistência psicológica necessárias para atuar em alto nível. O processo envolveu treinamentos físicos rigorosos e repetição exaustiva de jogadas para reproduzir com fidelidade os movimentos do craque em campo.

A coincidência de estrear simultaneamente em uma novela de horário nobre e em uma produção global da Netflix poderia ser motivo de ansiedade para muitos atores. Gui, no entanto, prefere enxergar o momento com equilíbrio. "Com muita plenitude. Muito estudo, pé no chão, e sempre agradecendo a meu pai Xangô. Sem ele eu não seria nada", finaliza o sagitariano.







