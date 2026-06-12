Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (12/6)

Data estelar: Lua míngua em Touro.

O carinho que esperas receber, o olhar amoroso que anseias encontrar, essas são condições que podem eventualmente acontecer e que receberias como uma recompensa pela tua ansiosa espera, a resposta das tuas orações buscando comprovar que tua presença tem algum valor.

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O amor, no entanto, que é a síntese de todas tuas buscas, não é uma expectativa passiva, o amor é atividade que serve para atrair teus anseios, exatamente na medida em que invistas tempo e energia para te tornar uma presença amável.

Só o Divino poderia te amar se não fosses amável, e mesmo assim não terias alcance para compreender a natureza desse amor, portanto, se pretendes experimentar o amor que esteja ao teu alcance aproveitar, investe tempo e energia em te tornar uma pessoa amável.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Use seus recursos, materiais e abstratos, para fazer deste momento o cenário que você tem vontade, um no qual sua alma e corpo se sintam dentro de uma esfera confortável e segura, cheia de sensações agradáveis e serenas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tomar as iniciativas é propício, porque se ficar esperando que as coisas aconteçam de forma satisfatória pela mão de outrem, isso poderá até acontecer, mas de algum modo virá com uma dose de desgaste também. Melhor não.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O que você gostaria não está ao alcance da mão e o que está ao seu alcance não é o que você gostaria, as contradições são inerentes à natureza de sua experiência de vida. Melhor começar a gostar delas, ou não?

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Dizia Pitágoras que a amizade é o único relacionamento perfeito entre os humanos, porque todos os outros envolveriam interesses que circulam nas entrelinhas do que supostamente as pessoas se proporiam mutuamente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Exponha abertamente suas pretensões e também sua generosidade, porque protegendo e amparando as pessoas que são próximas de seu coração, você também demonstra com clareza quais seriam suas intenções e projetos de vida.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nada é longe para o coração, que quando sente está presente no que sente, sem importar que objetivamente as pessoas estejam distantes entre si. O superpoder do coração é aproximar, a despeito das distâncias físicas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Vale a pena fazer apostas altas na busca de satisfação, senão, em que outra experiência seria melhor apostar suas fichas? No meio de tanta distorção que o mundo anda produzindo, por que não buscar a satisfação?

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Dizem que é melhor não criarmos expectativas sobre as pessoas, só que, por mais que as pessoas afirmem isso de boca cheia, na prática é inevitável que tenhamos expectativas sobre aqueles com que nos relacionamos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os gestos simples, mas feitos com eficiência, porque calculados devidamente, tendem a provocar o impacto emocional que palavras lindas ou presentes caros supostamente garantiriam. As coisas simples.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O que você gostaria de ver acontecendo é exatamente aquilo que você precisa fazer acontecer. Tome a iniciativa, evite ficar na expectativa de qualquer coisa que o valha. É você que precisa fazer acontecer.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Desenhe mentalmente um círculo protetor ao redor das pessoas que são próximas de seu coração, porque assim você lhes brindará com o amparo carinhoso que irradia de sua alma neste momento. Proteger é amar. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As satisfações que sua alma busca precisam ser experimentadas, antes de tudo, na sua própria mente, porque se, interiormente, você não criar um cenário afável, nada do que acontecer será satisfatório. Começa dentro.