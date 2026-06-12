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Sabor de Cuba celebra pós-jogo do Brasil com show na Infinu

Sabor de Cuba sobe ao palco para show na Infinu neste sábado (13/6), às 21h30, após a estreia do Brasil na Copa do Mundo

Sabor de Cuba anima o pós-jogo da estreia do Brasil na Copa do Mundo - (crédito: Divulgação)
Sabor de Cuba anima o pós-jogo da estreia do Brasil na Copa do Mundo - (crédito: Divulgação)

 

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Com uma mistura entre ritmos caribenhos e brasileiros, o grupo Sabor de Cuba anima o pós-jogo da estreia no Brasil na Copa do Mundo, contra o Marrocos, com show amanhã, às 21h30, na Infinu. Os ingressos custam a partir de R$30 (meia) e estão à venda no site Shotgun. 

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Formado em 2014 pelo cantor cubano Felix Valoy, o Sabor de Cuba é composto por músicos cubanos e brasileiros e homenageia a salsa latino-americana, a música cubana tradicional e os ritmos tipicamente brasileiros. Para o show de amanhã, o grupo foca na animação. “Porque uma Copa do Mundo, na qual o Brasil vai jogar, que é a equipe que o Sabor de Cuba representa, a ideia é música bem animada para que o povo se divirta”, diz Valoy. 

Normalmente, os shows do Sabor de Cuba incluem clássicos da música cubana, como Chan chan, do Buena Vista Social Club, mas, para a noite na Infinu, o grupo prepara surpresas. “Músicas que o público escuta pouco, mas são muito alegres, muito animadas, tanto para os jovens, como para as pessoas mais velhas”, explica Valoy. “É muito possível que façamos uma pequena música do Sabor de Cuba defendendo a equipe do Brasil”, adianta o cantor. 

Independentemente do resultado da partida, Valoy garante um “clima de carnaval” para a apresentação. “Ganhe o Brasil ou perca, vai ser alegria, porque está praticamente começando a Copa e uma derrota agora ainda não significa nada, mas a gente tem certeza que o Brasil vai ganhar”, conta. “Vai ser um show em ritmo de carnaval na Copa do Mundo.”

Serviço

Copa na W3 Sul com Sabor de Cuba

Amanhã, às 21h30, na Infinu (506 Sul). Ingressos: R$30 (meia), no site Shotgun. 


*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco

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Por Júlia Costa
postado em 12/06/2026 14:12 / atualizado em 12/06/2026 14:12
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