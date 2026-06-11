Milena é a primeira personagem negra da Turma da Mõnica e ter gibi próprio

Milena nasceu em 2016 como a primeira personagem negra da Turma da Mônica, mas somente agora, duas décadas depois, ganhou uma revistinha com o próprio nome. Lançada em maio, Milena é a nova aposta da Maurício de Sousa Produções (MSP) e chega para acrescentar mais uma camada de representatividade à turma de Mônica e Cebolinha. "A personagem foi se estabelecendo de forma muito orgânica como uma das protagonistas. Ela já tem o espaço dela e a gente está muito feliz de trazer mais histórias, mais uma personagem com muita característica com as quais as crianças se sentem representadas, se identificam", avisa Marina Sousa, diretora-executiva da MSP.

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Foi um desejo do próprio Maurício que uma das características de Milena fosse ter uma família grande, cheia de irmãos. "Muito visionário como sempre, ele queria que ela tivesse uma família grande por uma experiência própria dele. Ele acha que família grande rende muitas histórias. Então ela tem mais dois irmãos, um mais velho e outro mais novo, com características especiais", conta Marina. Além disso, a personagem tem, segundo Marina, uma personalidade que faltava na turminha: "é uma criança ligada no 220, bagunceira e muito curiosa".

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Milena também atende a uma demanda que Marina tem ouvido nos últimos anos e protagoniza histórias criadas para que as crianças se identifiquem. "Estamos num momento em que a gente acompanha cada vez mais o ritmo das crianças, nossos principais leitores. E hoje o ritmo está muito mais rápido, a gente precisa de histórias mais dinâmicas", diz a diretora. Atualizar as revistinhas da turma implica também numa espécie de reboot, com desenhos mais autorais e desenhistas com liberdade de criar a partir dos próprios traços. "Tudo dentro da filosofia do universo mauriciano, com traços mais soltos, mais dinâmicos. É uma nova fase tanto da arte, quanto dos roteiros."

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Milena é a quinta protagonista das HQs da Turma da Mônica, que não lançava novo gibi há 40 anos. As histórias serão publicadas quinzenalmente pela Panini e a primeira edição conta com a participação da escritora Eliana Alves Cruz, que havia publicado, em 2024, o livro Milena e o enigma do pássaro antigo. A personagem também está à frente da série Milena & Franjinha: Em Busca da Ciência, da HBO Max. De acordo com a MSP, a garotinha bagunceira e curiosa está entre os personagens de melhor desempenho em termos de produtos da empresa.,





