Samba Urgente agita jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Se depender da energia e da música do Samba Urgente, a Seleção Brasileira tem tudo para ir longe na Copa do Mundo. É o que diz o vocalista Márcio Marinho. O grupo se apresenta no Chili Club, no Setor de Clubes Sul, nos dias dos dois primeiros jogos do Brasil. Neste sábado (13/6), os trabalhos começam às 16h. Ingressos custam R$ 20.

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“É difícil encontrar algo que represente a brasilidade de forma tão forte quanto o samba e o futebol. Ambos fazem parte da nossa identidade cultural, contam a nossa história e tem o poder também de unir pessoas em torno da mesma emoção”, diz Marinho. O espaço também transmite os jogos.

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O grupo é formado por André Costa (bateria), Arthur Nobre (banjo e voz), Dudu Sete Cordas (violão e voz), Igor Diniz (baixo), Júnior Viegas (surdo e tan tan), Lene Black (percussão), Márcio Marinho (cavaquinho 6 cordas e voz), Valerinho (pandeiro e voz), Victor Angeleas (bandolim 10 cordas e voz).

Serviço



Samba Urgente, neste sábado (13/6), no Chili Club (Setor de Clubes Sul), a partir das 16h. Ingressos: 1º lote R$ 20. Disponíveis neste link.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel