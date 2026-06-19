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No campo e nas telas: 5 filmes nacionais para entrar em clima de copa

No mesmo dia em que a seleção brasileira entra em campo contra o Haiti, na Copa do Mundo 2026, é comemorado o dia do cinema nacional

Cinema nacional explorou em diversos clássicos a paixão dos brasileiros pela bola - (crédito: Divulgação)
Cinema nacional explorou em diversos clássicos a paixão dos brasileiros pela bola - (crédito: Divulgação)

A principal data do cinema nacional é comemorada nesta sexta-feira (19/6), quando se completam 128 anos desde que o diretor italiano Affonso Segretto filmou as primeiras imagens em movimento no Brasil. O motivo de comemoração vem em dobro, com a Seleção Brasileira entrando em campo pela segunda vez na Copa do Mundo 2026 para enfrentar o Haiti, no mesmo dia. 

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Em ritmo de jogo, o Correio reuniu os cinco filmes nacionais cujo plano de fundo é a relação dos brasileiros com o esporte que colocou uma ideia na cabeça e uma bola nos pés do país inteiro. 

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Heleno (2011)

Dirigido por José Henrique Fonseca, o longa traz Rodrigo Santoro interpretando Heleno de Freitas, ídolo botafoguense dos anos 1940. A trama segue as memórias do ex-jogador temperamental que transita entre a frustração de não ter conseguido entrar no elenco da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1950 e a obsessão por jogar no Maracanã.

Heleno (2011)
Heleno (2011) (foto: Divulgação)

Onde assistir: Apple Tv e Prime Video. 

Onda nova (1983)

Clássico da pornochanchada brasileira, o filme conta a história das Gaivotas Futebol Clube, um jovem time de futebol feminino que enfrenta os desafios de uma sociedade conservadora em plena Ditadura Militar. Para quem não sabe, entre 1940 e 1983, ano do lançamento da obra, as mulheres estiveram banidas dos campos por serem consideradas “inadequadas” ao esporte por um decreto assinado por Getúlio Vargas. O filme dirigido por José Antônio Garcia e Ícaro Martins, conta com a participação especial dos ex-jogadores Walter Casemiro e Wladimir Rodrigues dos Santos. 

Onda Nova (1983)
Cinema nacional explorou em diversos clássicos a paixão dos brasileiros pela bola (foto: Divulgação)

Onde assistir: Apple Tv e Mubi.

Pelé eterno (2004)

O documentário narra, a partir de entrevistas e imagens de arquivo, a trajetória de Edson Arantes do Nascimento, o rei do futebol. Com direção de Aníbal Massaini Neto, Pelé Eterno é o retrato do principal atleta responsável pela paixão do país pelos campos.

Pelé Eterno (2004)
Pelé Eterno (2004) (foto: Reprodução)

Onde assistir: Claro TV e Prime Video. 

O casamento de Romeu e Julieta (2005)

Você se relacionaria com alguém de uma torcida rival? É nesse dilema que Romeu, interpretado por Marco Ricca, e Julieta, interpretada por Luana Piovani, se encontram na comédia romântica dirigida por Bruno Barreto. O longa traz o clássico shakesperiano para as arquibancadas brasileiras, com um improvável romance entre uma palmeirense e um corinthiano, igualmente fanáticos. 

O Casamento de Romeu e Julieta (2005)
O Casamento de Romeu e Julieta (2005) (foto: Reprodução Globo Filmes)

Onde assistir: Netflix e Prime Video.

O ano em que meus pais saíram de férias (2006)

Na copa do mundo de 1970, o Brasil voava nos campos, conquistando o tricampeonato com um dos melhores elencos que a seleção brasileira já viu. No cotidiano, o país vivia o drama dos perseguidos e desaparecidos do período mais duro da Ditadura Militar. Dirigido por Cao Hambuguer, o drama conta a história de Mauro, um garoto de doze anos, fascinado por futebol, que vê o próprio ambiente familiar ser completamente alterado por desdobramentos políticos da época, enquanto acompanha o mundial.

O ano em que meus pais saíram de férias (2006)
O ano em que meus pais saíram de férias (2006) (foto: Divulgação )

Onde assistir: Netflix.

Saiba Mais

 

  • Heleno (2011)
    Heleno (2011) Foto: Divulgação
  • Pelé Eterno (2004)
    Pelé Eterno (2004) Foto: Reprodução
  • O ano em que meus pais saíram de férias (2006)
    O ano em que meus pais saíram de férias (2006) Foto: Divulgação
  • O Casamento de Romeu e Julieta (2005)
    O Casamento de Romeu e Julieta (2005) Foto: Reprodução Globo Filmes
  • O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias (2006)
    O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias (2006) Foto: Divulgação
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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 19/06/2026 06:00
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