Night Lab reúne Zé Ibarra e Geni Núñez em noite temática sobre afetos

ApresentaÃ§Ã£o de ZÃ© Ibarra, um dos nomes mais marcantes da nova geraÃ§Ã£o da mÃºsica brasileira - (crédito: Mariana Blum )

Para compreender o amor além do sentimento, como repertório cultural que organiza afetos, escolhas e expectativas, a próxima edição do Night Lab, na quinta-feira (18/6), tem como tema os afetos contemporâneos. A programação terá como atração principal o cantor e compositor Zé Ibarra, nome relevante da nova música brasileira e que apresentará o show do álbum AFIM. A noite também recebe a escritora, psicóloga e ativista indígena Geni Núñez, autora do best-seller Descolonizando afetos, para uma conversa sobre novas formas de amar e construir vínculos.

A coordenadora de Exposições e Ações Culturais do SESI Lab, Carolina Vilas Boas, afirma que, para essa edição, a proposta é um novo olhar para os afetos, não para negar o amor romântico ou impor uma nova forma de se relacionar, mas para questionar a centralidade do amor e abrir espaços para outras formas de vínculo. A coordenadora leva em consideração a ideia de que o amor romântico valoriza a intensidade emocional, a exclusividade afetiva e a ideia de que existe a “pessoa certa”. “Essa ideia reforça narrativas de destino e de complementaridade”, afirma.

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Para enriquecer a proposta da 29ª edição, Zé Ibarra traz ao SESI Lab o show do álbum AFIM, trabalho que aborda o amor sob a ótica da liberdade e do sentimento. Como complemento da noite, Geni Núñez, fenômeno das redes sociais com mais de 380 mil seguidores no Instagram, falará com o público sobre o livro Descolonizando afetos: Experimentações sobre outras formas de amar, que já vendeu mais de 50 mil cópias no país.

Geni é também uma das inspirações para a oficina Reorganizar Afetos, do Clube de Colagem de Brasília, que convida os participantes a refletirem sobre os afetos contemporâneos por meio da criação de publicações independentes em colagem. Já a oficina de design de arranjos florais, desenvolvida pela FLÔ especialmente para o Night Lab, propõe a ressignificação do gesto de presentear flores para além das convenções românticas e de gênero.

As oficinas têm limite de 40 vagas. Para participar, é necessário emitir um segundo voucher, além do ingresso do Night Lab. As vagas são liberadas apenas no dia e podem ser retiradas pela plataforma digital de ingressos do SESI Lab ou presencialmente na bilheteria.

Os ingressos para a 29ª edição do Night Lab já estão esgotados, mas um lote extra será disponibilizado para venda presencial na bilheteria do SESI Lab no dia do evento, a partir das 17h.

Programação:

19h – Estúdio Bijari ocupa o painel de LED (Hall de entrada)

20h – Discotecagem com Trisal Batidão (Hall de entrada)

20h – Oficina Reorganizar Afetos, com Clube de Colagem de Brasília (Experimento Lab)

20h – Oficina Design de Arranjos Florais, com FLÔ (Espaço Maker)

20h30 – Conversa Poética com Geni Núñez (Túnel)

22h – Show Zé Ibarra (Hall de entrada)





Serviço

29ª edição do Night Lab

Quinta-feira (18/6), a partir das 19h, no SESI Lab (ao lado da Rodoviária do Plano Piloto). Ingressos a partir de R$20 (meia). Não indicado para menores de 18 anos.