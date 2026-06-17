Fica 2026 inicia exibições de mostras competitivas nesta quarta (17/6)

O Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2026), que acontece na cidade de Goiás até domingo (21/6), inicia as exibições das mostras competitivas nesta quarta-feira (17/6). No total, o evento reúne 38 longas, curtas e médias-metragens de sete países.

As produções de Brasil, Canadá, Polônia, Áustria, Irã, Colômbia e Bélgica estão distribuídas em quatro mostras: Mostra internacional Washington Novaes, Mostra cinema indígena e povos tradicionais, Mostra cinema goiano e Mostra becos da minha terra.

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Além de acompanhar as sessões, o público pode votar para o Prêmio Luiz Gonzaga Soares, concedido pelo júri popular da Mostra internacional Washington Novaes, pela internet. O vencedor receberá prêmio de R$ 10 mil.

A Mostra internacional reúne seis longas-metragens e oito curtas e médias-metragens, que abordam temas como deslocamentos populacionais, mineração, disputas territoriais, degradação ambiental e os impactos das mudanças climáticas. O melhor longa-metragem recebe o Prêmio Cora Coralina, com valor de R$ 35 mil; o Prêmio Acari Passos, de R$ 15 mil, para o melhor curta ou média-metragem; e o Prêmio João Bennio, de R$ 20 mil, destinado ao melhor filme goiano.

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Serviço

Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental

Até 21 de junho, no Cine Teatro São Joaquim (R. Moretti Foggia - Goiás, GO). Entrada gratuita.