Produtor Fernando Libonati faz oficina de produção na CAIXA Cultural

Neste sábado (20/6), das 10h às 12h, em sala da CAIXA Cultural Brasília, haverá a Oficina de Produção Cultural paralela à temporada do espetáculo Fim de partida (com Marco Nanini), em cartaz no Teatro da CAIXA Cultural. A oficina será conduzida por Fernando Libonati, produtor do projeto, que convida o público a uma imersão dos bastidores da gestão teatral. A oficina tem capacidade para 30 pessoas e as inscrições são gratuitas.
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A atividade é uma introdução prática à produção teatral. Os assuntos vão desde a escolha do texto e formação de elenco e equipe até a formatação de projetos para leis de incentivo, elaboração de orçamentos e estratégias de lançamento e divulgação. Libonati também tratará da importância do cumprimento de cronogramas, a relação com assessoria de imprensa e o uso das redes sociais para gerar engajamento.
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Fernando Libonati tem vasta experiência no cinema e no teatro. Já produziu e co-produziu longas, teve sucessos premiados e é idealizador do Instituto Galpão Gamboa, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, e cofundador do espaço Reduto, em Botafogo. A oficina integra a programação educativa da CAIXA Cultural Brasília durante a temporada de Fim de partida, de Samuel Beckett, em cartaz até domingo (21/6).
Serviço
Oficina de Produção Cultural
Neste sábado (20/6), das 10h às 12h, na CAIXA Cultural Brasília. Inscrições gratuitas por meio de formulário virtual. Classificação: 18 anos.
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