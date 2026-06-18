Italo Moriconi lança guia para ler Grande Sertão: Veredas nesta quinta

Poeta João Guimarães Rosa percorre jornada de 40 léguas a cavalo, do Rio de Janeiro ao médio São Francisco. - (crédito: Reprodução/ O Cruzeiro/EM/CB)

Com sessão de autógrafos e bate-papo, o pesquisador Italo Moriconi lança em Brasília, nesta quinta-feira (18/6), livro que funciona como guia para ler Grande Sertão: Veredas. A obra de Guimarães Rosa completa 70 anos em 2026 e, por ser um clássico, na definição de Moriconi, "interpela o leitor". Maria Angélica Madeira, Maria Lucia Verdi e Sérgio de Sá participam da conversa na livraria Platô, às 19h.

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Italo Moriconi estudou ciências sociais na Universidade de Brasília (UnB), mas seguiu carreira acadêmica em literatura no Rio de Janeiro, onde lecionou por 35 anos. Foi depois de se aposentar que resolveu, diante da necessidade de escrever, se voltar a Grande Sertão.

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O livro está dividido em duas partes. Na primeira, em tom pessoal, o autor relata desafios, dúvidas, dificuldades e o êxtase com a fabulação e as epifanias rosianas. Na segunda, ele traça as linhas principais do roteiro, da trama e dos conflitos dos personagens dramáticos da ficção de Guimarães Rosa.

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“Diria que se deve ler Grande Sertão: Veredas porque é muito bom, tem muitas histórias envolventes. As primeiras páginas são realmente complicadas, quando Riobaldo inicia o seu depoimento. Depois, a narrativa ganha em dramaticidade, mistérios e revelações quando Riobaldo começa a contar a história desde a infância. Recomendo porque Rosa é um fabulista magnífico”, disse Moriconi em entrevista ao Correio.





Serviço





Lançamento de Para ler Grande Sertão: Veredas

Sessão de autógrafos e debate com Ítalo Moriconi e Angélica Madeira, Maria Lucia Verdi e Sérgio de Sá, hoje (18/6), às 19h, na Livraria Platô (405 Sul, Bloco A, Loja 12).



