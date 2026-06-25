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Haroldinho Mattos faz apresentação gratuita no CTJ Hall nesta sexta (26/6)

Haroldinho Mattos apresenta show 'A guitarra magnética de Haroldinho Mattos' como parte do projeto 'Freedom 250', que celebra os 250 de independência dos Estados Unidos

Haroldinho Mattos faz apresentação gratuita no CTJ Hall - (crédito: Divulgação)
Haroldinho Mattos faz apresentação gratuita no CTJ Hall - (crédito: Divulgação)

O artista brasiliense Haroldinho Mattos apresenta, nesta sexta-feira (26/6), às 19h, o show A guitarra magnética de Haroldinho Mattos no CTJ Hall, na unidade da Asa Sul da Casa Thomas Jefferson. A entrada é gratuita e a apresentação também será transmitida ao vivo pelo canal da Casa Thomas Jefferson no YouTube.

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A guitarra magnética de Haroldinho Mattos é uma parceria entre a Casa Thomas Jefferson e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, parte do projeto Freedom 250, que celebra os 250 anos da independência americana. O repertório apresenta clássicos como Foxy lady e Angel, de Jimi Hendrix, e Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, dos Beatles; as composições autorais de Haroldinho Mattos e Bemol Tá esquentando e Vou de intercâmbio para Orlando; e releituras, como de Trem do Pantanal, de Almir Sater.

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A apresentação reúne os músicos brasilienses Moisés Alves (trompete), Bruno Medina (saxofones), Hamilton Pinheiro (contrabaixo), Pedro Almeida (bateria), Bemol (vocal) e Renato Vasconcellos (piano, arranjos e direção musical). Haroldinho Mattos deu início à carreira na música ainda nos anos 1970, com o grupo juvenil Mel da Terra e, ao longo do tempo, participou de projetos como Oficina Blues, Akineton, Comparsas e Blues de Bolso.

Serviço

A guitarra magnética de Haroldinho Mattos 

Sexta-feira (26/6), às 19h, no CTJ Hall (Casa Thomas Jefferson - 706/906 Sul). Entrada gratuita.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 25/06/2026 11:13
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