Haroldinho Mattos faz apresentação gratuita no CTJ Hall nesta sexta (26/6)

O artista brasiliense Haroldinho Mattos apresenta, nesta sexta-feira (26/6), às 19h, o show A guitarra magnética de Haroldinho Mattos no CTJ Hall, na unidade da Asa Sul da Casa Thomas Jefferson. A entrada é gratuita e a apresentação também será transmitida ao vivo pelo canal da Casa Thomas Jefferson no YouTube.

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A guitarra magnética de Haroldinho Mattos é uma parceria entre a Casa Thomas Jefferson e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, parte do projeto Freedom 250, que celebra os 250 anos da independência americana. O repertório apresenta clássicos como Foxy lady e Angel, de Jimi Hendrix, e Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, dos Beatles; as composições autorais de Haroldinho Mattos e Bemol Tá esquentando e Vou de intercâmbio para Orlando; e releituras, como de Trem do Pantanal, de Almir Sater.

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A apresentação reúne os músicos brasilienses Moisés Alves (trompete), Bruno Medina (saxofones), Hamilton Pinheiro (contrabaixo), Pedro Almeida (bateria), Bemol (vocal) e Renato Vasconcellos (piano, arranjos e direção musical). Haroldinho Mattos deu início à carreira na música ainda nos anos 1970, com o grupo juvenil Mel da Terra e, ao longo do tempo, participou de projetos como Oficina Blues, Akineton, Comparsas e Blues de Bolso.

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Serviço

A guitarra magnética de Haroldinho Mattos

Sexta-feira (26/6), às 19h, no CTJ Hall (Casa Thomas Jefferson - 706/906 Sul). Entrada gratuita.