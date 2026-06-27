Wagner Moura faz 50 anos conquistando o mundo sem perder o Brasil de vista

Chegar aos 50 anos no auge da carreira é um privilégio e, para Wagner Moura, aniversariante do dia, a marca simboliza a consolidação de uma trajetória construída com talento, inquietação artística e coragem para romper fronteiras. Em um ano histórico, o ator baiano entrou definitivamente para a história do cinema ao se tornar o primeiro brasileiro indicado ao Oscar de Melhor Ator por sua interpretação em O agente secreto, de Kleber Mendonça Filho. Embora a estatueta tenha ficado com Michael B. Jordan, a indicação colocou seu nome entre os maiores intérpretes do cinema mundial e representou um marco para a arte e para a cultura brasileira.

A caminhada até Hollywood começou muito longe dos tapetes vermelhos. Nascido em Salvador, Wagner Moura iniciou a carreira nos palcos baianos antes de conquistar espaço na televisão. Participou de produções marcantes como as séries Carga pesada e Sexo frágil, a minissérie JK e as suas duas únicas duas novelas: A lua me disse e Paraíso tropical. Como o vilão Olavo, o ator conquistou de vez o coração do grande público ao lado de Camila Pitanga, intérprete da icônica prostituta Bebel. Mas foi no cinema que sua presença ganhou contornos de fenômeno.

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Em 2003, atuou em Carandiru e O homem do ano, e estrelou Deus é brasileiro e O caminho das nuvens, trabalhos que o catapultaram para o cenário principal da dramaturgia brasileira. Logo chamou atenção por sua intensidade dramática, recusando-se a seguir caminhos previsíveis e escolhendo personagens de enorme complexidade emocional. Em 2007, viveu o Capitão Nascimento em Tropa de Elite, personagem que redefiniu o imaginário do cinema nacional. A interpretação firme, explosiva e cheia de nuances transformou o policial em um dos personagens mais emblemáticos da cultura brasileira. O sucesso foi ampliado com Tropa de Elite 2, que se tornou uma das maiores bilheterias da história do cinema nacional e consolidou Wagner como um dos principais atores de sua geração.

Entretanto, seu talento nunca se restringiu ao Brasil. Em 2015, conquistou o público internacional ao interpretar o traficante Pablo Escobar na série Narcos. A atuação impressionou crítica e audiência pela complexidade com que humanizou um dos criminosos mais conhecidos do mundo. O papel abriu definitivamente as portas da indústria americana. Vieram então produções internacionais de grande repercussão, como Sergio, Guerra civil e trabalhos de dublagem em animações, sempre demonstrando versatilidade e domínio de diferentes linguagens.

Mas Wagner nunca deixou de olhar para o Brasil. Em 2019, estreou como diretor com Marighella, projeto desenvolvido durante anos e que revelou outra faceta de seu compromisso artístico. O longa reafirmou seu interesse por histórias que dialogam com memória, política e direitos humanos.

O Agente Secreto" levou dois dos três prêmios a que foi indicado na cerimônia do Globo de Ouro 2026. Esta é a primeira vez na história que o Brasil vence dois prêmios em uma mesma edição do Globo de Ouro. Esta é a primeira vez na história que o Brasil venceu dois prêmios em uma mesma edição do Globo de Ouro. Longa brasileiro levou melhor filme em língua não-inglesa e melhor ator, com Wagner Moura. Foto: @goldenglobes (foto: @goldenglobes)

O homem do Oscar

Essa identidade encontrou seu ponto mais alto em O agente secreto. Sob direção de Kleber Mendonça Filho, Wagner entregou uma das atuações mais elogiadas de sua carreira, conquistando o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes e, meses depois, fazendo história com a indicação ao Oscar. Também venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Drama, tornando-se o primeiro brasileiro a conquistar o prêmio na categoria.

Ao completar meio século de vida, Wagner Moura celebra uma carreira rara. É um artista que atravessou teatro, televisão, cinema nacional e produções internacionais sem abrir mão de sua identidade. Nunca se acomodou ao sucesso nem buscou personagens fáceis. Pelo contrário, construiu uma filmografia marcada por escolhas ousadas, personagens contraditórios e narrativas que provocam reflexão. A indicação ao Oscar não representa apenas uma conquista individual, mas o reconhecimento internacional de uma geração de artistas brasileiros que há décadas produz cinema de excelência.

Para o pai de Bem, Salvador e José, a marca dos 50 anos chega como confirmação de que o talento, quando aliado à inquietação e ao compromisso com a arte, não conhece fronteiras. Hoje, seu nome ocupa um lugar definitivo entre os grandes intérpretes do cinema contemporâneo. E é um dos maiores motivos de orgulho para o Brasil.