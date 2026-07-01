UnB recebe 5ª edição do Vozes: Mulheres na Filosofia, a partir desta quarta

Sueli Carneiro realiza a conferência de abertura da 5ª edição do Vozes: Mulheres na Filosofia, nesta quarta-feira (1°/7), às 18h30, na UnB - (crédito: Grazielle Salgado)

A 5ª edição do Vozes: Mulheres na Filosofia será realizada, pela primeira vez, no Centro-Oeste. O evento é considerado uma das iniciativas brasileiras mais importantes sobre a presença das mulheres na história da filosofia. Organizado por Maria Cecília Pedreira de Almeida, Nádia Junqueira Ribeiro e Priscila Rufinoni, o evento integra a 6ª Jornada de Filosofia Política da UnB e tem o intuito de dar visibilidade às pesquisas sobre filósofas brasileiras e sobre obras filosóficas escritas por mulheres. Com entrada gratuita, a programação acontece de quarta a sexta-feira (1° a 3/7), no Beijódromo (UnB).

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A filósofa e escritora Sueli Carneiro é autora da obra Dispositivo de racialidade: a construção do não-ser como fundamento do ser, uma das selecionadas para o Programa de Avaliação Seriada (PAS) da UnB, neste ano em que o programa completa 30 anos. Fazem parte da programação apresentações de pesquisadoras e pesquisadores de pós-graduação em Filosofia, além de mesas de debates e lançamento de livros sobre o tema do evento.

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“Se, como tem sido reconhecido em escala mundial nas últimas décadas, o cânone filosófico é marcado por uma hegemonia masculina que insiste num apagamento das filósofas, a realidade em relação às filósofas brasileiras não é diferente. Neste sentido, esta edição do Vozes visa romper com o apagamento da filosofia produzida por mulheres brasileiras, contribuindo para uma ampliação da filosofia e de sua criticidade. Com isso, também pretendemos contribuir para a promoção de um maior equilíbrio de gênero na área de filosofia”, comentam as organizadoras.

A programação completa e mais informações estão disponíveis no site.





Serviço

5ª edição do Vozes: Mulheres na Filosofia

De quarta a sexta-feira (1° a 3/7), no Beijódromo (Universidade de Brasília). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel