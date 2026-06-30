Centro Cultural TCU promove visita mediada e bate-papo nesta terça (30/6)

Marcus de Lontra Costa é um dos curadores de exposição no Centro Cultural TCU - (crédito: Divulgação)

O Centro Cultural TCU promove, nesta terça-feira (30/6), às 19h, uma visita mediada à exposição Festa de luz: as festas populares e a arte brasileira e bate-papo com Marcus de Lontra Costa, um dos curadores da mostra. A entrada é gratuita.

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Festa de luz: as festas populares e a arte brasileira reúne pinturas, esculturas, cerâmicas, xilogravuras, fotografias e instalações de artistas como Alfredo Volpi, Alberto da Veiga Guignard, Beatriz Milhazes, Américo Poteiro, Galeno e Roxinha Lisboa e fica aberta para visitação até 12 de setembro. As obras exaltam as festas populares brasileiras como criadoras de identidade e memória nacional.

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Durante o evento, Marcus explicará o processo de curadoria, compartilhado com Rafael Fortes Peixoto, as escolhas que orientaram a seleção das obras e como se construiu o diálogo entre artistas de diferentes gerações e regiões do país. O objetivo é explicar como as celebrações populares atravessam a história da arte no Brasil e se tornaram uma matriz estética e cultural.

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Serviço

Visita guiada e bate-papo com Marcus de Lontra Costa

Terça-feira (30/6), às 19h, no Centro Cultural TCU (St. de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3). Entrada gratuita.