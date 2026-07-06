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Rapper e empresário transforma vivências em músicas do primeiro álbum

Primeiro álbum da carreira do rapper que trabalha com Filipe Ret estreou nas plataformas digitais

Rapper Anezzi lança primeiro álbum de sua carreira - (crédito: @rezzende071)
Rapper Anezzi lança primeiro álbum de sua carreira - (crédito: @rezzende071)

Entre memórias da infância e conquistas alcançadas através da música, o rapper e compositor Anezzi canta que é possível acreditar que Sonhos são à prova de balas, nome do seu primeiro álbum. Composto por 11 faixas, o álbum estreou na sexta-feira passada (3/7) e conta com participações de Alee, Maru2D, Caio Luccas e MC Maneirinho.

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O rapper, empresário e uma das mentes criativas por trás da Nadamal Records, gravadora carioca fundada por Filipe Ret, convida o ouvinte a embarcar em uma viagem pela história dele, retratada de forma direta: das frustrações às alegrias. Nascido no Centro do Rio de Janeiro, o cantor morou na Baixada Fluminense até os 11 anos e cresceu na Zona Oeste carioca. É a partir dessas vivências que o rapper mostra como o ambiente e o contexto influenciam, mas que confiar em si é fundamental.

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Os temas do álbum vão desde relatos do dia a dia na comunidade até a vida amorosa e conquistas pessoais, como carros e viagens. O disco aposta em uma construção sonora que mescla a modernidade do trap com rimas mais secas, sem autotune, e flows que remetem ao boombap. As produções são assinadas por Dallass, Químicos, Jah e Viper. Anezzi explicou que foi criterioso com os beats e que desde o início buscou produções que transmitissem a essência do canto, porque, para ele, “não adianta ter uma letra forte com um beat fraco”. 

Por outro lado, Sonhos são à prova de balas também se aprofunda em uma parte importante da trajetória de Anezzi ainda pouco conhecida: sua atuação como empresário na Nadamal. O rapper é um dos fundadores do selo carioca, ao lado de Filipe Ret, Dallass e Johnny Monteiro, e um dos responsáveis por montar o casting que revelou nomes como Caio Luccas, Alee, Klisman e Maru2D. 

TRACKLIST 

SSPB (INTRO) prod. Saboya

PANTERA NEGRA prod. OG Bahia, Saboya, QualyWav1

2TELEFONE ft Alee, prod. A$ix, Nereszz

VCVT ft MC Maneirinho, prod. Dallass

DEUS FALOU COMIGO prod. RafaJah, Hadockhouse

MÁ INFLUENCER prod. RafaJah, FrancisGotHead

BABALOO prod. Dallass, Jok3r, Johnny Monteiro

OLHAR CARAMELO prod. Dallass

A PROFECIA prod. RafaJah, BAP

GRATIDÃO ft Caio Luccas, prod. Dallass, Jok3r

MILAGRE DA MINHA ÁREA ft Maru2D, prod. Viper

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/07/2026 18:16
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