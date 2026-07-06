Rapper e empresário transforma vivências em músicas do primeiro álbum

Entre memórias da infância e conquistas alcançadas através da música, o rapper e compositor Anezzi canta que é possível acreditar que Sonhos são à prova de balas, nome do seu primeiro álbum. Composto por 11 faixas, o álbum estreou na sexta-feira passada (3/7) e conta com participações de Alee, Maru2D, Caio Luccas e MC Maneirinho.

O rapper, empresário e uma das mentes criativas por trás da Nadamal Records, gravadora carioca fundada por Filipe Ret, convida o ouvinte a embarcar em uma viagem pela história dele, retratada de forma direta: das frustrações às alegrias. Nascido no Centro do Rio de Janeiro, o cantor morou na Baixada Fluminense até os 11 anos e cresceu na Zona Oeste carioca. É a partir dessas vivências que o rapper mostra como o ambiente e o contexto influenciam, mas que confiar em si é fundamental.

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Os temas do álbum vão desde relatos do dia a dia na comunidade até a vida amorosa e conquistas pessoais, como carros e viagens. O disco aposta em uma construção sonora que mescla a modernidade do trap com rimas mais secas, sem autotune, e flows que remetem ao boombap. As produções são assinadas por Dallass, Químicos, Jah e Viper. Anezzi explicou que foi criterioso com os beats e que desde o início buscou produções que transmitissem a essência do canto, porque, para ele, “não adianta ter uma letra forte com um beat fraco”.

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Por outro lado, Sonhos são à prova de balas também se aprofunda em uma parte importante da trajetória de Anezzi ainda pouco conhecida: sua atuação como empresário na Nadamal. O rapper é um dos fundadores do selo carioca, ao lado de Filipe Ret, Dallass e Johnny Monteiro, e um dos responsáveis por montar o casting que revelou nomes como Caio Luccas, Alee, Klisman e Maru2D.

TRACKLIST

SSPB (INTRO) prod. Saboya

PANTERA NEGRA prod. OG Bahia, Saboya, QualyWav1

2TELEFONE ft Alee, prod. A$ix, Nereszz

VCVT ft MC Maneirinho, prod. Dallass

DEUS FALOU COMIGO prod. RafaJah, Hadockhouse

MÁ INFLUENCER prod. RafaJah, FrancisGotHead

BABALOO prod. Dallass, Jok3r, Johnny Monteiro

OLHAR CARAMELO prod. Dallass

A PROFECIA prod. RafaJah, BAP

GRATIDÃO ft Caio Luccas, prod. Dallass, Jok3r

MILAGRE DA MINHA ÁREA ft Maru2D, prod. Viper