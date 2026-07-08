Capital Moto Week aposta em gastronomia e mais de 100 shows no DF

O maior festival de motos e rock da América Latina está de volta a Brasília. Entre os dias 23 de julho e 1° de agosto, o Capital Moto Week ocupará o Parque Granja do Torto com uma programação que vai além dos palcos. Nesta edição, a gastronomia ganha protagonismo com mais de 35 operações distribuídas entre praças e quiosques, reunindo cafés especiais e até churrasco defumado, além de opções de culinária brasileira, pizzas, hambúrgueres, crepes, doces e bebidas.

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A estrutura do evento será montada em um complexo de 400 mil metros quadrados, que funcionará durante os dez dias de festival. Segundo a organização, as cinco operações gastronômicas que estreiam nesta edição são: Comidinha de Vó, X-Gaúcho, Lugano Café, Nicks Frango-Burger e Dog do Jhow.

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A proposta é atender diferentes perfis de visitantes, desde quem busca refeições completas até quem prefere lanches rápidos entre uma atração e outra.

A expectativa é que o evento receba mais de 800 mil pessoas, 350 mil motos e cerca de 1,8 mil motoclubes no complexo.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site Bilheteria Digital.

Os destaques

Cafés especiais, pratos da culinária brasileira, arroz carreteiro, baião de dois, pizzas, hambúrgueres, carnes defumadas, churrasco, hot dogs, pastéis, crepes, churros, pipoca gourmet, açaí, água de coco, além de vinhos, cervejas e drinques.

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Entre os destaques estão os restaurantes especializados em barbecue, como Hellius BBQ, Alecrim Smokehouse, 061 BBQ e Chincho Gordo, além de redes já conhecidas do público, como McDonald's e Pizzaria Dom Bosco.

A organização também afirma que todas as operações utilizarão embalagens, pratos, copos e talheres recicláveis ou compostáveis, dentro da estratégia ambiental do festival, que busca conquistar pelo quinto ano consecutivo a certificação Lixo Zero.

Para quem quiser conhecer o espaço durante a semana, o acesso ao complexo será gratuito de segunda a sexta-feira, das 12h às 14h.

Mais de 100 shows em dez dias

Além da programação gastronômica, o Capital Moto Week terá mais de 105 apresentações musicais distribuídas em cinco palcos. A edição de 2026 aposta em uma programação que reúne nomes internacionais e artistas brasileiros de diferentes gerações do rock.

Confira os headliners do CMW 2026:

23/7 — Nazareth

24/7 — Masters of Voices + Velvet Chains

25/7 — Di Ferrero + LVCAS

26/7 — Eagle-Eye Cherry + GIANA

30/7 — Supla + Matanza Ritual + Raimundos

31/7 — Tihuana + Marcelo Falcão

1°/8 — Barão Vermelho Encontro Formação Original

Moda biker ganha espaço no festival

Outra novidade desta edição é a ampliação da coleção oficial do Capital Moto Week. Desenvolvida em parceria com a Magic Brazil, a linha reúne cerca de 50 produtos inspirados no universo do motociclismo, do rock e do streetwear.

A coleção aposta em peças sem distinção de gênero, como camisetas, hoodies, casacos, camisas, corta-ventos, bonés e acessórios, além de uma paleta de cores que vai além do tradicional preto, incorporando tons como azul, vinho e rosa queimado.

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Os produtos já podem ser encontrados na loja conceito instalada no Iguatemi Brasília e também estarão à venda durante os dez dias do festival, na Cidade da Moto.

Além dos shows, da gastronomia e da moda, o Capital Moto Week contará com atrações como roda-gigante, tirolesa, bungee jump, áreas temáticas, espaços para motoclubes e ações voltadas à sustentabilidade e inclusão. Segundo a organização, a expectativa é receber cerca de 800 mil visitantes e 350 mil motocicletas durante os dez dias de evento.