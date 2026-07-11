Seu Estrelo tem apresentações gratuitas no Gama e em Taguatinga

O grupo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro dá continuidade à circulação da 7ª Roda de Teatro de Terreiro com duas apresentações gratuitas. Neste domingo (12/7), no Sesc do Gama, e no sábado (18/7), no Sesc de Taguatinga, ambos às 20h, o coletivo exibe trabalho que amplia o universo da mitologia do Cerrado desenvolvido há mais de duas décadas.

A nova criação, intitulada No Reinado do Vice-Versa ou O Funeral da Saudade, acrescenta 14 personagens ao conjunto de histórias do Calango Voador. As temáticas atravessam esperança e saudade. Segundo Tico Magalhães, mestre do Seu Estrelo, esses sentimentos atravessaram muitas pessoas que ergueram Brasília.

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“O diferencial dessa roda é trazer o olhar mais focado para a construção, para essas mitologias mais urbanas, da cidade em si”, diz Magalhães. Para ele, a mitologia se abre o tempo inteiro, o que permite a chegada de novas histórias. “A sétima roda vem da história de Rosinha e Sebastião, que são duas figuras principais, porque eles vão abrir dentro de Brasília esse espaço, esse terreiro, para que as figuras da mitologia possam chegar na cidade, dentro da cidade, para que o cerrado possa vir para dentro da cidade."

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Os integrantes do grupo se reuniram para construir cada elemento da roda, desde os desenhos das figuras até a confecção dos figurinos, bordados, adereços e demais elementos cênicos. A 7ª Roda do Fuá do Seu Estrelo é uma realização do Instituto Tradicional de Invenção cultural, com apoio do Fundo de Apoio a Cultura do DF (FAC-DF) e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec).







Serviço

7ª Roda de Teatro de Terreiro, do grupo Seu Estrelo e o Fuá do Terreiro, neste domingo (12/7), às 20h, no Sesc do Gama. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos na bio na bio do perfil do grupo no Instagram.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel