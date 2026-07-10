Cerrado joga em Taguatinga pelas semifinais da Liga Feminina

O esporte do Distrito Federal protagoniza um dos maiores torneios nacionais. Neste domingo (12/7), as atletas do Cerrado entram em quadra pelo primeiro jogo da série válidas pelas semifinais da Liga de Basquete Feminino (LBF). A partida será no Sesi Taguatinga, às 11h, com entrada gratuita e ingressos retirados no site Sympla.

Em apenas dois anos de história, a equipe do DF conseguiu chegou às s semifinais da LBF, campeonato de elite da categoria. O feito evidencia uma evolução. Após o encerramento das atividades da equipe masculina, o foco da agremiação ficou totalmente centrado no time feminino. E os frutos do projeto são colhidos rapidamente.

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O treinador Ronaldo Pacheco comanda a equipe neste ano. Na primeira fase do torneio, as candangas ficaram em quarto lugar na tabela (com 13 vitórias e cinco derrotas) e garantiram vaga nos playoffs. Nas quartas de final, derrotaram o Santo André por 2 x 0 e se classificaram para as semis. O adversário, Sampaio Corrêa, é uma das potências na categoria. Teve a melhor campanha pela temporada regular com apenas um revés em 18 jogos e desponta como favorito.

O retrospecto é desfavorável ao Cerrado. No histórico de confrontos, o time maranhense acumula cinco vitórias, contra apenas uma das candangas. Nesta temporada, os dois jogos disputados foram da trupe nordestina, por 71 x 59 e 86 x 66. Apesar disso, a expectativa da equipe da capital federal é de otimismo com a decisão.

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Ronaldo fala da importância do jogo de domingo por ser o único da série em casa. O treinador pontua que o grupo estará completo, diferentemente dos outros confrontos contra o Sampaio: "Precisamos da vitória para jogar a pressão para elas. Nos outros duelos, tivemos desfalques que prejudicaram nosso time. Agora, devemos corrigir os erros das últimas partidas, que por terem sido no início do torneio, as meninas ainda não estavam entrosadas totalmente. Sabemos da qualidade do adversário, mas evoluímos muito no decorrer da temporada e vamos fazer um jogo mais consistente", disse o dono da prancheta ao Correio.

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Na temporada anterior, quando estreou na LBF, o Cerrado ficou na oitava posição e conseguiu a vaga para o mata-mata apenas no jogo derradeiro da primeira fase. Nas quartas de finais, a atletas do DF foram eliminadas precocemente pelo próprio Sampaio Corrêa. Portanto, a expectativa para o novo duelo também possui um ar de revanche pelo lado candango.

Um dos fatores diretamente relacionados com a melhora do Cerrado foi a adição de reforços ao plantel. Dentre eles, a ala Hillary Argueta é destaque. Nascida em El Salvador, a jogadora chegou à capital federal nesta temporada. Ela detém a maior média de pontos da equipe (14,8 por jogo) e de assistências (4,6). Hillary conta como foi a adaptação ao se mudar para Brasília: "Gosto muito de morar aqui. Estou em Brasília há cinco meses e adorei o convívio com os brasileiros. Em relação ao jogo, as expectativas estão bem altas e estamos focadas em jogar o melhor basquete possível. Acredito que todo o elenco já entrou para a história do Cerrado, pois em apenas dois anos conseguimos alcançar uma semifinal de LBF", disse ao Correio.

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Entre todas as curiosidades do confronto, uma história surge com ala-pivô Sassá Gonçalves. Outra destaque da equipe, a atleta tem a segunda maior média de pontos (14,3) e lidera o índicie de rebotes (8,3). Além da alta performance regular, Sassá entrou para a história da LBF ao efetuar 38 pontos na vitória diante do Sodiê Mesquita. Ela ingressou no ranking de maiores pontuadoras em uma só partida e lidera com vantagem como melhor desempenho individual da temporada.

O jogo contra o Sampaio tem ainda um fator pessoal intrigante para Sassá. A ala-pivô do Cerrado é casada com Lays da Silva, armadora da equipe maranhense. O casal estará frente a frente por uma vaga nas finais do torneio, mas a atleta do time candango lida com profissionalismo: "A gente se enfrentou outras vezes nessa temporada, mas ainda assim continua sendo engraçado jogar contra ela. Somos casadas, mas na hora do jogo queremos o melhor para nossas equipes. Torço pela felicidade dela, mas quero muito ir para a final. O resultado a gente deixa para conversar em casa depois. Dentro de quadra, sou a Sassá e ela é a Lays: nossa vida pessoal não tem nada a ver", comentou a atleta ao Correio.

O confronto será disputado em série melhor de três partidas: a equipe vencedora de dois jogos estará classificada. O próximo duelo ocorrerá em 18 de julho, no Maranhão. Se houver o terceiro duelo, também será sob mando do Sampaio, em 20 de julho. Quem passar para a decisão terá pela frente o vencedor da série entre Araraquara e Campinas.

Programe-se

Cerrado Basquete x Sampaio Corrêa

Jogo 1 - Semifinais Liga de Basquete Feminino (LBF)

Data e hora: Domingo (12/7), às 11h

Local: SESI Taguatinga (DF)

Ingressos: Gratuitos com retirada no site Sympla

Transmissão: TV Brasil

*Estagiário sob supervisão de Fernando Brito

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