Projeto SerTão retorna a Brasília com teatro e gastronomia no Sesc Gama

A atriz Caísa Tibúrcio protagonista o espetáculo "Enluarada - Uma Epopeia Sertaneja" durante o evento SerTão a Gosto - (crédito: Diego Bresani )

Após circular nacionalmente, o projeto SerTão a Gosto retorna a Brasília. Criada pela atriz Caísa Tibúrcio, a iniciativa consiste na promoção de mesas gastronômicas com chefs convidados e na apresentação do espetáculo Enluarada — Uma Epopeia Sertaneja. O evento será no Teatro Sesc Paulo Gracindo, de sexta (12/6) a domingo (14/6), com entrada gratuita mediante retirada de ingresso e doação de 1 kg de alimento não perecível.

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Para que o público conecte a arte da cozinha com a arte cênica, a experiência com os cozinheiros profissionais será realizada sempre antes da peça de teatro. A abertura da temporada começa às 18h de sexta-feira (12/6) e contará com a presença da chef Bárbara Frazão, vencedora do Masterchef Profissionais de 2023. No sábado (13/6), o palco vai ser ocupado pela chef Júlia Almeida, do Terra Nova Brasília. Para encerrar, no domingo (14/6), a mesa gastronômica será conduzida pela chef Bárbara Brisa, especialista em comida coreana.

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Após os cozinheiros profissionais se apresentarem, a atriz Caísa Tibúrcio protagoniza um monólogo encenado numa típica cozinha mineira. A peça conta a história de Maroca e de seu amor, Heitor, enquanto ela prepara uma galinhada. Ao término do espetáculo, a atriz oferece a comida ao público em celebração. Durante o intervalo entre as apresentações, o crítico gastronômico Guilherme Lobão conduzirá uma palestra sobre memória, afetos, comida e arte.





Serviço

SerTão a Gosto

Nesta sexta-feira (12/6), às 18h; sábado e domingo (13 e 14/6), às 17h, no Teatro Sesc Paulo Gracindo (QI 1, LT 680, Setor de Indústria, Gama). Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo site do Sesc DF e doação de 1 kg de alimento não perecível.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel