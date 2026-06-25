Projeto de iniciação à percussão leva concertos e oficinas para regiões do DF

A partir deste sábado (27/6) e até agosto, o projeto Batukenjé Orquestrado: Percussão Itinerante no DF promove uma série de concertos gratuitos e oficinas de iniciação à percussão afro-brasileira nas regiões administrativas do Varjão, Ceilândia e Paranoá. A iniciativa, realizada pela Orquestra Percussiva Batukenjé, busca ampliar o acesso à cultura, fortalecer a cena musical local e aproximar o público das sonoridades que compõem a identidade afro-brasiliense.

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A programação começará às 10h30 de sábado com a apresentação da orquestra, no Varjão, em frente à Administração Regional da cidade. Às 11h, a oficina, conduzida pelo Mestre Celin du Batuk, com apoio de monitores. A entrada é livre.

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Cada atividade disponibiliza 20 vagas e é voltada principalmente para jovens e adultos interessados em desenvolver conhecimentos básicos sobre ritmo, prática coletiva e instrumentos percussivos.

Em 18 de julho, a Percussão Itinerante segue para Ceilândia, e chega ao Paranoá em 15 de agosto, também com apresentações e oficinas de iniciação musical, proporcionando encontros entre artistas, moradores e pessoas interessadas em conhecer mais sobre a riqueza da percussão afro-brasileira. Os locais e horários serão divulgados no perfil do Batukenjé no Instagram.

O repertório das apresentações reúne influências de diferentes tradições percussivas, dialogando com expressões como samba-reggae, samba afro, capoeira e outras manifestações que compõem a diversidade sonora do Distrito Federal. A circulação também se destaca pelo compromisso com a acessibilidade e a inclusão. Todos os concertos e oficinas contarão com intérpretes de Libras, garantindo maior participação de pessoas com deficiência auditiva. A proposta ainda prevê a atuação de pessoas com deficiência na equipe e nas atividades do projeto, reforçando o entendimento da cultura como um espaço de convivência, diversidade e participação social.

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O Batukenjé Orquestrado vai além das fronteiras da capital e do Brasil. Entre os meses de setembro e outubro, a Banda Batukenjé leva a percussão brasileira para uma turnê na Europa, com o mesmo formato de apresentações e oficinas, na França e na Alemanha.





Serviço

Batukenjé Orquestrado: Percussão Itinerante no DF

27 de junho, a partir das 10h30, em frente à Administração Regional do Varjão.

18 de julho na Ceilândia e 15 de agosto no Paranoá, sem horários divulgados até o momento. Entrada gratuita.