'Dragon Ball Xenoverse 3' ganha trailer que destaca combate do novo jogo

A dupla de personagens customizados que foram revelados nas prévias. - (crédito: Divulgação/Bandai Namco )

A Bandai Namco publicou, nesta quinta-feira (9/7), uma prévia inédita que detalha novos aspectos do próximo título de Dragon Ball Xenoverse. O novo trailer acompanha um recruta da Esquadrão do Grande Saiyaman durante uma missão completa, apresentando os principais novos sistemas de jogabilidade. Uma das mecânicas mostradas de cara, foi a possibilidade do personagem customizado se tornar em algum guerreiro conhecido do anime e mangá de Akira Toriyama, a técnica chamada de Assistência de Alma.

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O hub principal do jogo foi mostrado e exibiu um novo estilo de câmera no ombro para o personagem principal com ele sendo designado a participar de uma missão com mais quatro integrantes. Além de mostrar um trecho explorável da missão, o trailer destacou estilos de combate diferentes entre as raças de cada personagem, na prévia apenas terráqueo e saiyajin foram mostradas, mas com certeza terão mais opções no produto final.

Anteriormente em Xenoverse existia a possibilidade de ser membro da raça de Freeza, namekuseijin como Piccolo ou Majin, como o vilão Majin Boo. As raças inclusive apareçam como personagens da patrulha. Logo menos, a Bandai deve revelar se vai adicionar novas raças na criação de personagem ou se vai manter as já estabelecidas.

Em Dragon Ball Xenoverse 3, o Ki está no centro de todos os combates. Os jogadores podem drenar o Ki dos adversários por meio de combos, ataques carregados e Super Ataques do tipo Drenagem de Ki, forçando os inimigos ao estado de Quebra de Ki e deixando-os vulneráveis ao Esmagamento de Quebra, um golpe final devastador que causa muito mais dano do que um Super Ataque convencional.

Os Super Ataques são divididos em diferentes categorias, cada uma com efeitos secundários próprios, enquanto os Ataques Ultimate liberam poderosos golpes cinematográficos quando sua barra é completamente carregada. Além disso, o estilo de batalha de cada personagem influencia seu conjunto de movimentos e cadeias de combos, permitindo lutar com técnicas inspiradas em guerreiros lendários como Goku e Vegeta.

Dragon Ball Xenoverse 3 será lançado em 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC