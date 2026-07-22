Maestro Claude Brendel realiza concertos gratuitos em Brasília

Claude Brendel chega à sétima edição de projeto anual com músicos iniciantes em Brasília - (crédito: Divulgação)

Quando fazia mestrado na França, entre 2008 e 2011, o saxofonista Carlos Gontijo teve aulas de Regência Orquestral no Conservatório de Rouen com o maestro Claude Brendel. Foi o começo de uma parceria que resultou em inúmeros concertos. Nesta sexta-feira (24/7), às 20h, os dois sobem ao palco do Teatro Plínio Marcos, em apresentação que reúne instrumentistas de diferentes países. A entrada é gratuita.

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A iniciativa faz parte da 7ª edição da Academia Claude Brendel (ACB). O projeto começou em 2019 e, todos os anos, traz o maestro a Brasília no mês de julho para imersão orquestral, com escola temporária que inclui jovens músicos de diversos estados e países. “Todo o conhecimento e experiência dele são de fundamental importância para o êxito das atividades desempenhadas dentro da ACB. Em 10 dias ele consegue transformar jovens músicos”, comenta Gontijo, que coordena os ensaios.

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Neste ano, pela primeira vez, Gontijo vai se apresentar no projeto. O saxofonista preparou música inédita que recebeu de presente do maestro Rodrigo Vitta. Na orquestra, estão presentes músicos da Guatemala e da Áustria. O repertório da noite também une obras francesas, austríacas e brasileiras.

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Para Gontijo, a integração entre os instrumentistas de diferentes países é mágica. “A música é uma linguagem universal, então a comunicação entre eles é instantânea. O fato de poderem trocar experiências não só musicais, mas culturais é algo incrível. É um ambiente muito enriquecedor.”

A ACB é um projeto sem fins lucrativos, com objetivo social, cultural e educacional. Como encerramento da passagem do maestro Brendel por Brasília, haverá, neste sábado (25/7), concerto gratuito ao pôr do sol, às 16h30, no Espaço Floriano, no Park Way.





Serviço

Grande Concerto de Gala, com o maestro Claude Brendel, nesta sexta-feira (24/7), às 20h, no Teatro Plínio Marcos (Eixo Cultural Ibero-Americano). Entrada franca. Ingressos no Sympla.

Concerto de Encerramento ao Pôr do Sol, neste sábado (25/7), às 16h30, no Espaço Floriano (Balão do Floriano – Quadra 17 do Park Way). Entrada franca.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel