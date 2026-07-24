Rosalia tem homenagem cancelada após polêmica com a Argentina

Rosalía tem homenagem cancelada após polêmica com a Argentina. - (crédito: Anderson Márcio / Divulgação )

A cantora espanhola Rosalía enfrenta uma crise de imagem na Argentina após compartilhar uma publicação no Tiktok fazendo referência a derrota do país na final da Copa do Mundo de 2026. A polêmica gerou reações negativas nas redes sociais, dias antes de seus shows em Buenos Aires.

A repercussão resultou no cancelamento de um concerto sinfônico e homenagem à artista no Museu Metropolitano de Arte Urbano na província de Córdoba, na Argentina. Os organizadores informaram ter recebido “inúmeras mensagens de ódio”, e disseram que o concerto foi suspenso por "razões alheias à organização do museu e para proteção dos artistas".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A confusão começou quando a influenciadora libanesa-americana Mia Khalifa publicou um vídeo comemorando o título espanhol ao som de “La Perla”, música da cantora Rosalía. Na legenda, escreveu: “Como soa a vida agora que as ‘pérolas’ foram derrotadas”, em uma referência interpretada como provocação à Argentina.

Na composição, a palavra “pérola” é empregada de maneira irônica para descrever uma pessoa tóxica e pouco confiável. Rosalía compartilhou o vídeo de Khalifa, e o gesto provocou uma reação intensa de fãs argentinos, que iniciaram uma campanha de boicote aos quatro shows marcados pela cantora no início de agosto.

Após a enxurrada de críticas, Rosalía usou suas redes sociais para explicar o ocorrido e pedir desculpas aos argentinos. Segundo a artista, ela compartilhou o vídeo apenas porque a música “La Perla” estava sendo reproduzida e não percebeu o conteúdo da legenda.

“Cliquei em compartilhar porque ‘La Perla’ estava tocando e eu nem li o que estava escrito, foi mal. Desculpe”, escreveu a cantora, Ela apagou o video e disse que tem “apenas amor pela Argentina”.

Na seção de comentários de suas publicações mais recentes, fãs manifestaram indignação e anunciaram devolução de ingressos. “E se pedíssemos o reembolso dos ingressos na Argentina?", "Devolvi os ingressos que comprei para minhas sobrinhas. Elas decidiram por conta própria não ir te ver (…) você realmente decepcionou seu público argentino" e "Devolvendo os ingressos" estão entre as mensagens.