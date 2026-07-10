Uma fatia de felicidade: pizza todo dia e para todos os gostos

Em 10 de julho de 1985, em São Paulo, um concurso estadual elegeu as 10 melhores pizzas de mussarela e marguerita da capital paulista. À época, o sucesso do concurso foi tão grande que a data da premiação passou a integrar o calendário gastronômico brasileiro, celebrada nacionalmente como o Dia da Pizza. Originário de Nápoles, na Itália, o prato, sempre presente em encontros familiares, comemorações e momentos de lazer, se tornou um dos mais populares e apreciados do mundo pela variedade de sabores e estilos.

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Em Brasília, não é diferente — a cidade reúne pizzarias por todo o quadradinho que conquistam o público da capital com diferentes massas e técnicas, como é o caso da Sesconetto's. Para João Sesconetto, que comanda a casa, a base de uma boa pizza é a massa. "É fundamental utilizar uma farinha de excelente qualidade e, principalmente, respeitar o tempo de fermentação. Assim como acontece com outros alimentos, cada etapa do preparo tem o seu tempo, e não há como acelerar esse processo sem comprometer o resultado", afirma o chef.

"Uma massa com fermentação longa, feita na temperatura adequada e com a hidratação correta, torna a pizza muito mais leve, saborosa, de fácil digestão e com a crocância ideal", acrescenta o pizzaiolo. Vinícius Campos, responsável pela Vinny's, destaca a paixão nacional pelo prato. "Brasileiro, como povo muito sociável que é, tem a pizza como um momento de partilha, de união de família, amigos, festas e confraternizações", diz.

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"Enquanto em muitos lugares do mundo se come fatias e pizzas de tamanho individual, aqui no Brasil sempre temos a ideia de um produto grande, feito para compartilhar. Acredito que pedir uma pizza é sempre um momento de carinho", pondera Vinícius. Gil Guimarães, da Baco, concorda: "Aqui ela é uma coisa de família, para partilhar com as pessoas que amamos. Culturalmente, temos essa peculiaridade que faz toda a diferença. Talvez seja por isso, por essa afetividade, que a pizza seja tão querida pelos brasileiros".

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Pizza no almoço

Albero, palavra em italiano que significa “árvore”, representa bem a essência da pizzaria localizada 206 Sul, que leva o mesmo nome. “Raízes, família, crescimento e bons encontros”, define o proprietário Douglas Moreira como os pilares do restaurante, que tem como diferencial o molho da casa, preparado com tempero especial. “É muito elogiado pelos nossos clientes”, garante.

Hoje, excepcionalmente, a pizzaria abre na hora do almoço com promoções especiais para celebrar a data comemorativa. Os sabores tradicionais marinara, calabresa, marguerita e chocolate saem a R$ 9,90 na versão brotinho. Também na versão individual, a pizza Albero, assinatura da casa, sai a R$ 19,90. A opção leva molho bechamel, mussarela de búfala, friarielli, tomate confit e guanciale e é finalizada com pecorino romano.

Para acompanhar, drinques selecionados e taças de vinho portuguê sairão pela metade do preço, até 18h.

Qualidade e técnica

Quando começou a vender pizza em um food truck, em 2015, o pizzaiolo Vinícius Campos nem imaginava que, alguns anos depois, seria responsável por uma das poucas casas no Brasil a aparecer no guia 50 Top Pizza como uma das melhores pizzarias da América Latina. Para além do ranking, a Vinny’s Pizzeria Napoletana, localizada na 205 Sul, é agraciada com selo da Associação da Verdadeira Pizza Napolitana, que atesta restaurantes que seguem a risca os ingredientes, receita e modo de preparo padronizados pela associação para o preparo da tradicional pizza napolitana.

Na data comemorativa, a indicação de Vinícius aos que querem conhecer os sabores da pizzaria é a tradicional marguerita (R$ 69), feita com mussarela de búfala La Bufalina e molho de tomate San Marzano DOC. “Uma boa pizza precisa de ingredientes de qualidade, sempre, e muita técnica. A receita é muito parecida, o que traz um grande diferencial é a utilização da farinha certa, fermentação adequada e o forno exato para o estilo de pizza que deseja fazer”, afirma o pizzaiolo.





Processos artesanais





Na Matri Pizzeria Originale, a principal inspiração vem de dois grandes estilos de pizza, a napolitana e a americana, conta a gerente Socorro Portela. “Uma, com fermentação longa e farinha italiana de alta qualidade, enquanto a outra traz um diâmetro maior e uma borda mais equilibrada, sem roubar o protagonismo dos ingredientes. O resultado é uma pizza leve, saborosa e com uma identidade única”, define a responsável pela casa.

Na pizzaria, a prioridade é pelos processos artesanais, a exemplo da pizza de atum, feita com a própria conserva do peixe, garantindo, segundo Socorro, um sabor exclusivo. “Também trabalhamos com farinha italiana, utilizamos farinha de sêmola no processo de abertura e forneamento da massa e selecionamos cada ingrediente com muito cuidado”, acrescenta a gerente.

No cardápio, um dos destaques é a Cabríssima & figo (R$ 146), com queijo de cabra da produtora brasiliense de mesmo nome, figo, redução de balsâmico, mel trufado e fonduta de parmesão. “É uma pizza que valoriza ingredientes locais e oferece uma combinação sofisticada de sabores”, descreve Socorro.

Outras opções são a mortadella & pistachio (R$ 142), finalizada com mortadela italiana, pesto, stracciatella, pistache e basílico, e a nocciola (R$), com brigadeiro de Nutella, farofinha de brownie e avelãs. “Perfeita para fechar a experiência e uma das favoritas dos clientes”, afirma a gerente.

Tradição na cidade

Faz 26 anos que a Fratello Uno acendeu o primeiro forno a lenha na capital federal. "Enquanto outras pizzarias seguiam o caminho tradicional, a Fratello escolheu a ousadia: massas finas e leves, recheios criativos e o prazer de reunir pessoas em torno de uma mesa acolhedora", lembra o proprietário João Pedro. Hoje, o empreendimento familiar atende em quatro endereços — 103 Sul, 109 Norte, Terraço Shopping e Manhattan Shopping.

Para João, o carro-chefe da casa é a pizza de mascarpone especial (R$ 142), criação do chef Marcelo Petrarca. O prato leva fonduta de queijo, cebola caramelizada, mascarpone italiano e lascas crocantes de presunto parma assadas no forno. "Uma combinação de sabores marcantes que mostra bem a nossa identidade e o cuidado que colocamos em cada receita", adianta o proprietário.

Para quem prefere algo mais fresco e leve, a sugestão da casa é a gostosona (R$ 148), com molho de tomate italiano, pesto verde, mozzarella de búfala, presunto de parma e tomate seco.



Pizza democrática

Inaugurada há 10 anos, a Pinoli busca democratizar a pizza para todos os públicos, com opções sem glúten, zero lactose e veganas. “Aqui não utilizamos farinha de trigo e nosso molho de tomate é feito 100% na casa. Por isso, sempre ouvimos dos nossos clientes que o bom do nosso restaurante é que mesmo depois de comer uma pizza inteira você ainda sai leve”, conta o proprietário Bruno Antunes.

No menu da casa, encontram-se os tradicionais sabores marguerita e calabresa, além de receitas autorais como a pizza de cogumelo Paris fresco refogado no shoyu, espinafre e requeijão (R$ 104,90), destaque do restaurante. Outro carro-chefe é a de maçã com melado (R$ 98,90), pedida excelente para encerrar a noite, segundo Bruno.

A data de hoje será celebrada na pizzaria com direito a rodízio especial (R$ 94,90), em que serão servidos todos os sabores da casa. “A ideia é celebrar da melhor forma: reunindo pessoas à mesa para compartilhar uma pizza deliciosa, leve e 100% sem glúten”, declara o proprietário.



Sabor inédito

Também certificada pela AVPN e presente no ranking 50 Top Pizza, a Baco Pizzaria celebra o 10 de julho com o lançamento do sabor especial finocchio (de R$ 89 a R$ 119), com próvola defumada, mussarela de búfala Super Ouro, pomodoro San Marzano e linguiça artesanal com erva-doce e pimenta malagueta da casa.

"Desenvolvemos essa linguiça com inspiração nas linguiças do sul da Itália e do Mercadão de São Paulo, com erva doce e pimenta, além de passar por um breve processo de cura. Ficou sensacional", explica o chef Gil Guimarães. A receita foi feita em conjunto com a Campana Queijaria Artesanal.