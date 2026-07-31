Feira goiana de publicações independentes chega à Brasília com novidades

A feira de artes gráficas e publicações independentes Qui Qui Qui chega à Brasília para a terceira edição, no dia 8 de agosto. O evento com programação gratuita reúne mais de 20 artistas, editoras e coletivos com oficinas, lançamentos e rodas de conversa no Paradeiro - Livraria e Café, na Asa Norte.
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Criada em Goiânia pelos artistas e publicadores Félix Perini e Lari Mundim, a Qui Qui Qui segue o lema do “faça você mesmo”, dedicando-se à produção gráfica autoral, além de livros independentes, zines, impressões artesanais e demais possibilidades.
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Para trazer a feira até a Capital Federal, a dupla conta com a parceria da escritora e jornalista Maíra Valério e do artista Cristiano Moutella, sócio do Paradeiro.
“Essa edição em Brasília está sendo realizada pela vontade de estreitar laços entre o DF e o Goiás, retirando de nós o rótulo de ‘artistas locais’ e evidenciando a qualidade gráfica, editorial, literária e artística que floresce no Centro-Oeste”, explica Maíra.
Segundo ela, a ideia é “levar ao público a possibilidade de adquirir arte autoral de qualidade direto das mãos de quem cria”.
Além da feira de publicações, a programação da Qui Qui Qui conta com oficinas de escrita e colagem, lançamentos editoriais e debates sobre criação, circulação de publicações e o mercado editorial independente.
Feira Qui Qui Qui – 3ª edição
Data: 8 de agosto de 2026 (sábado)
Horário: 10h às 19h
Local: Paradeiro – Livraria e Café, CLN 309, Bloco D, Loja 60, Asa Norte, Brasília (DF)
Entrada: Gratuita
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