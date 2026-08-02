"Ele é um bon vivant", afirma Vandré Silveira, sobre golpista da novela das 9

O artista Vandré Silveira viveu um novo desafio na televisão ao dar vida a Edson, um estelionatário afetivo que aplicou um golpe na dondoca Carmita, interpretada por Deborah Evelyn em Quem ama cuida, exibida no horário nobre da TV Globo. Embora seja uma participação especial, o papel representa um marco relevante na trajetória do artista, que, ao longo de 25 anos, atuou em teatro, cinema, televisão e streaming.

Na teledramaturgia, Vandré participou de novelas como A dona do pedaço (2019) e Vai na fé (2023), além de produções bíblicas na Record e reforça o interesse em ampliar sua presença nesse formato. "Amo novelas. Quero ter mais oportunidades na televisão. É muito gratificante poder aprofundar as questões de um personagem", afirma ele, que, entre as semelhanças com o golpista Edson, aponta apenas o gosto pelos prazeres da vida. "Ele é um bon vivant. Sem entrar no mérito das intenções do personagem, me identifico com esse lado hedonista. Sou taurino e aprecio conforto, boa comida e experiências de bem-estar", destaca.

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Antes da produção criada e escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, o ator esteve em Dona Beja, novela da HBO Max exibida na Band. Ele interpretou Moacir, capitão dos Dragões de Minas que se envolve com Severina, mulher trans vivida por Pedro Fasanaro, sem assumir. "Infelizmente, ainda vivemos em uma sociedade marcada pelo preconceito e pela hipocrisia. Imagine, então, na época da história. Houve avanços, mas estamos longe do ideal", reflete.

Teatro

Aos 45 anos, Vandré segue em turnê com o monólogo A hora do boi, peça que usa a relação afetiva entre um homem e um boi para abordar temas como especismo, antropocentrismo, exploração animal e a conexão da humanidade com a natureza. "O espetáculo fala sobre os animais, mas principalmente sobre a necessidade de transformarmos nossa relação com os recursos naturais, com os outros seres e com nossos semelhantes. O amor é a força mais poderosa do universo, e é com esse sentimento que compartilho esse trabalho", ressalta.

A peça terá nova temporada em agosto, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte, cidade natal do ator, entre os dias 7 e 31. Além disso, Vandré está em fase de filmagem do curtametragem 3 Pocs, com direção de Camilo Pellegrini.