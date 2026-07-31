Influencer viraliza nas redes sociais ao falar contra monogamia

"Dr. Love" falou sobre relacionamentos em um podcast, e trouxe a tona assunto a muito discutido - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

As declarações do influenciador Peter Castro, conhecido nas redes sociais como Dr. Love, voltaram a movimentar o debate sobre relacionamentos após uma entrevista em que abordou temas como monogamia, traição, ciúmes, família e o impacto das redes sociais na vida amorosa. As falas repercutiram entre internautas, dividindo opiniões entre quem elogiou a defesa da honestidade nos relacionamentos e quem criticou sua visão sobre o modelo monogâmico.

Com milhões de visualizações em conteúdos sobre comportamento nas redes sociais, Peter, que não é medico de verdade, ganhou notoriedade por responder dúvidas sobre sexo e relacionamentos sem filtros. Ele costuma afirmar que "diz tudo aquilo que lhe vem à cabeça" e rejeita a necessidade de aprovação pública.

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Em participação no podcast Amiga, faz parte, com a apresentadora Mariana Ribeiro, Dr. Love afirmou que a monogamia não é um instinto humano, mas uma decisão consciente. Segundo Peter, sentir atração por outras pessoas é algo natural, mas permanecer em um relacionamento monogâmico depende de uma escolha racional.

Outro ponto que chamou atenção foi sua crítica ao fato de, em um relacionamento monogâmico, a liberdade sexual de um parceiro depender da disponibilidade do outro.

"Numa relação monogâmica a tua liberdade sexual está diretamente ligada à minha. Então voce só faz sexo se eu quiser, e eu não me sinto no direito de privar uma pessoa de se explorar sexualmente."

As declarações provocaram centenas de comentários nas redes sociais. Enquanto parte do público classificou a visão como uma reflexão sobre diferentes formas de relacionamento, outros usuários consideraram as falas incompatíveis com o compromisso afetivo.

Alguns internautas avaliaram as falas de forma positiva, elogiando Peter pela autoconsciência e confiança; outros porém criticaram o influencer, dizendo ser uma visão imatura sobre relacionamentos, ressaltando que é sempre questões de equilíbrio e de respeito ao parceiro.

“Mas meio imatura essa análise, não? Estar em um relacionamento é sempre um equilíbrio do que você quer com o desejo do outro e isso é em qualquer tipo de relacionamento. Em uma relação saudável você não “priva” o outro de nada, aprende-se junto a respeitar o momento de cada um”, escreveu um internauta.

“Se estar em um relacionamento significa limitar outra pessoa, então esse relacionamento não é saudável”, disse outro.

Além das questões sobre monogamia, Peter também avaliou como o ambiente digital influencia a vida afetiva das novas gerações. Para ele, a exposição constante a informações e estímulos gera exaustão emocional. "Nós estamos muito expostos a toda hora a tudo. É demasiada informação que não conseguimos filtrar."

As reflexões apresentadas na entrevista também fazem parte do livro lançado por Peter Castro, no qual ele reúne casos enviados por seguidores, experiências de atendimentos e suas interpretações sobre comportamento, sexo e relacionamentos.

Segundo o autor, a obra mistura os Dilemas do Dr. Love com suas teorias sobre vínculos afetivos, propondo discussões sobre temas considerados tabus e incentivando o leitor a questionar padrões sociais estabelecidos.

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