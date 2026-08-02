Domingo Legal estreia "Quem Sabe, Sobe" e reúne nomes do Bake Off Brasil

O Domingo Legal deste 2 de agosto dá início às comemorações pelos 45 anos do SBT com uma grande novidade: a estreia de "Quem Sabe, Sobe", novo game show comandado por Celso Portiolli e baseado no formato internacional Switch, sucesso em diversos países. Com uma dinâmica imprevisível, que mistura conhecimento, estratégia e muita diversão, a atração promete conquistar o público logo em sua primeira edição. Os primeiros famosos a encararem o desafio serão Pepita, Nizam Hayek, Patrick Congo, Rosiane Pinheiro e Ingrid Vasconcelos.

Produzido pelo SBT, com direção de Padu Estevão e direção geral de Rubens Gargalaca Jr., "Quem Sabe, Sobe" marca a primeira adaptação do formato para a América Latina. Na disputa, cinco participantes famosos iniciam o jogo posicionados atrás de grandes números, de um a cinco. A cada pergunta de conhecimentos gerais, quem acerta avança em direção à posição número um, enquanto quem erra é deslocado para a posição número cinco. Ao longo de cinco rodadas, os competidores precisam demonstrar raciocínio rápido e estratégia para chegar à etapa decisiva e disputar um prêmio que pode fazer o programa distribuir até R$ 50 mil.

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O clima de celebração pelo aniversário do SBT também toma conta do tradicional Passa ou Repassa, que reúne nomes que fizeram e seguem fazendo parte da história da emissora. O time azul será formado por Beca Milano, Nadja Haddad e Natália Deodato, representando o Bake Off Brasil. Já a equipe amarela contará com Paola Rodrigues, Alessandra Scatena e Taiguara Nazareth, relembrando o fenômeno Casa dos Artistas.

O programa também traz mais uma edição do divertido "Tô Liso", com a participação especial de Victor Sarro, Rodrigo Capela e da turma do Comédia SBT, garantindo boas risadas ao longo da atração.

Já o "Famosos da Internet" reúne os vídeos mais virais da web sob o olhar atento dos jurados Nany People, Márcia Goldschmidt, Tio Paulo e Barnabella.

Duas novas duplas também encaram os desafios do Quem Arrisca Ganha Mais, seguindo na disputa por até R$ 100 mil em prêmios. O Domingo Legal vai ao ar neste domingo, a partir das 11h15, no SBT.