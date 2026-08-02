Atriz revela por que evitou contato com Elize Matsunaga para interpretá-la

Lorena Comparato está fazendo o maior sucesso ao interpretar Elize Matsunaga em Elize: Sombras de uma Mulher, filme da Netflix que estreou no último dia 22 de julho, e se tornou uma das produções originais mais assistidas da plataforma ao redor do mundo.
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Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a atriz descreveu o processo de preparação para interpretar a ex-garota de programa, condenada pelo assassinato e esquartejamento do marido, o empresário Marcos Matsunaga, em 2012.
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Durante o processo todo tive a intenção de não julgar. Eu não estava lá, não vivi, não sei a realidade. Se fosse julgar essa personagem, eu não seria justa com ela. Porque, se fizesse dela uma grande heroína, colocaria um ponto de vista enviesado. Se fizesse dela uma grande vítima, também seria enviesado. Se a transformasse em uma psicopata, seria igualmente enviesado", explicou Lorena Comparato.
Para interpretar o papel, no entanto, ela optou por não se encontrar com pessoas envolvidas no caso, inclusive a própria Elize Matsunaga, e recorreu a diversos métodos como terapia e rituais para separar a mulher da personagem e preservar sua saúde mental.
Tomava muitos banhos, rezava muito. Sou uma pessoa da fé. Pedia para a água me limpar daquela energia. Depois de doze horas de trabalho, tentava jantar, conversar, fazer alguma coisa que tirasse minha cabeça daquele universo, mas acabava falando do que estava vivendo intensamente no set. Dizem que o corpo do artista não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, quando ele passa o dia inteiro vendo e reproduzindo violência, ele tensiona", declarou a artista.
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