Afeto marca reencontro entre Lula e Sérgio Galvão em show na Infinu

Em clima de reencontro, Sérgio e Lula Galvão, saxofonista e violonista, apresentam-se no palco depois de anos com o show Isso é jazz?!, na programação do Festival Música Transforma na noite desta quarta-feira (5/8) . O projeto marca a união dos irmãos com uma proposta intimista na Infinu Comunidade Criativa.

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Sérgio Galvão está morando na França há 10 anos, o que acaba criando esse espaço entre apresentações dos irmãos. Lula Galvão destaca que esse momento traz diversas memórias. "Tem sido uma experiência linda. Na década de 1980, quando morávamos em Brasília, pudemos compartilhar o mesmo palco em trabalhos diversos. Depois, com a mudança para o Rio de Janeiro, participamos de vários trabalhos, mas poucas vezes tivemos a oportunidade de estarmos juntos. Esse tem sido um reencontro afetivo musical", afirma o violonista.

Lula também destaca que o encontro em Brasília tem ainda mais significado. "Foi a cidade em que nos formamos musicalmente, onde temos parte de nossa família e amigos; e que nos traz lembranças de uma época onde estávamos descobrindo nossa vocação e nos preparando para chegarmos com mais consistência ao Rio de Janeiro. Brasília nos proporcionou isso, devido à grande efervescência que havia na época com as casas noturnas, onde houve muitos trabalhos de música instrumental e cantada", destaca.

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Para o repertório do show, os irmãos reúnem clássicos da música com autores como Tom Jobim, João Donato, Guinga e Edu Lobo. Aos 63 anos, Lula Galvão destaca que tem muito orgulho de sua trajetória e dos trabalhos realizados. "Participei de vários trabalhos dos quais me orgulho muito e que estavam muito além das minhas expectativas, então, ao longo da minha trajetória, tenho tido muita sorte também. Todos esses trabalhos, além de me orgulhar muito, tem sido fonte de grandes ensinamentos e não só no aspecto musical", finaliza.



Isso é jazz?! — Show de Sérgio e Lula Galvão

Nesta quarta-feira (5/8), às 20h, na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506, bloco A). Ingressos a partir

de R$ 35 taxa do Shotgun.